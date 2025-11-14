380-kV-Leitung: Treffner Gemeinderat stellt sich geschlossen quer

Die geplante 380-kV-Stromleitung, die durch Wohnsiedlungen in Treffen gehen soll, sorgt weiterhin für Widerstand. In einer Sondersitzung sprach sich der gesamte Gemeinderat gegen die Trasse aus.

In Treffen am Ossiacher See hat sich der Gemeinderat am Donnerstag (13. November) in einer Sondersitzung einstimmig gegen die geplante 380-kV-Stromleitung durch das Siedlungsgebiet ausgesprochen. Die Sitzung war von der FPÖ einberufen worden, nachdem in der Gemeinde zuletzt massiver Widerstand gegen das Projekt laut geworden war.

Bürgerinitiative sammelte über 500 Unterschriften

Die geplante Trasse der Austrian Power Grid (APG) soll am Rand der Wohnsiedlungen verlaufen, um ein Landschaftsschutzgebiet zu umgehen. Dagegen formierte sich die Bürgerinitiative „Wir – Gemeinsam stark“, die laut Angaben von FPÖ-Ortsparteiobmann und Sprecher der Bürgerinitiative Herbert Zankl in wenigen Wochen bereits mehr als 500 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt hat.

©FPÖ Treffen FPÖ-Treffen-Obmann Herbert Zankl hat eine klare Meinung zur geplanten 380-kV-Stromleitung.

„Die Treffner wollen diese Trasse nicht“

„Der Beschluss ist ein Teilerfolg, in erster Linie für die Treffnerinnen und Treffner, die direkt betroffen sind“, so Zankl, der als Anrainer selbst vom Bau der Stromleitung betroffen wäre. Es sei wichtig, dass sich nun auch der Gemeinderat geschlossen hinter die Anliegen der Bürgerinitiative stelle. Laut Zankl befindet sich die Bürgerinitiative bereits in einem „konstruktiven Austausch mit der APG“. Ziel sei es, eine alternative Trassenführung zu erreichen. „Der Schutz der Treffner Bevölkerung muss an erster Stelle stehen. Die Treffner wollen diese Trasse – in der derzeit geplanten Form – nicht“, betonte Zankl abschließend.

