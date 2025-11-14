Bildergalerie: So festlich startete der Villacher Advent

Villach startete am 14. November ganz offiziell in die Vorweihnachtszeit. Zahlreiche Besucher waren bei der Eröffnung des Villacher Advents dabei. Wir zeigen euch die schönsten Momente.

In Villach weihnachtet es! Am 14. November fand die Eröffnung des Villacher Advents statt. Mit einer Andacht in der Stadtpfarrkirche und dem feierlichen Entzünden der Weihnachtsbeleuchtung startete Villach am Freitag in die Vorweihnachtszeit.

Eiszeit in Villach startete ebenfalls

Ebenfalls heute, am 14. November, wurde die Eiszeit in Villach eingeläutet: Am Rathausplatz herrschte bereits am Nachmittag ein großer Ansturm großer und kleiner Kufenflitzer. Eislauffans können sich nun täglich von 9 bis 19 Uhr (freitags und samstags bis 20 Uhr) auf der rund 450 Quadratmeter großen Eisfläche tummeln – und das bis 3. Jänner. Wer selbst keine Eislaufschuhe hat, kann vor Ort welche ausleihen.

Villacher Advent mit neuem Highlight

Auch heuer wieder wartet beim Villacher Advent ein buntes Rahmenprogramm auf die Besucherinnen und Besucher. Neben Tee, Glühwein und regionalen Köstlichkeiten können die Gäste beim Kunstadvent am Nikolaiplatz außergewöhnliche Geschenke besorgen. Heuer gibt es außerdem ein neues und ganz besonderes Highlight: Vom 27. November bis zum 21. Dezember (donnerstags bis sonntags, 16 bis 20 Uhr) können Besucher die Stadt vom Kirchturm der Stadtpfarrkirche aus in weihnachtlichem Glanz betrachten. Am 28. November wird es in Villach wild: An diesem Datum findet der traditionelle Krampuslauf statt.

Das sind die Villacher Adventmärkte: Adventmarkt bei der Stadtpfarrkirche

14. November bis 31. Dezember (ausgewählte Hütten bis 6. Jänner 2026)

14. November bis 31. Dezember (ausgewählte Hütten bis 6. Jänner 2026) Villacher Hütten-Kulinarik-Advent am Hauptplatz

7. November bis 24. Dezember (ausgewählte Hütten bis 6. Jänner 2026)

7. November bis 24. Dezember (ausgewählte Hütten bis 6. Jänner 2026) Kunstadvent am Nikolaiplatz

14. Dezember bis 24. Dezember

Buntes Kinderprogramm beim Villacher Advent

Der Villacher Advent hat nicht nur für die Großen so einiges zu bieten, auch für die Kinder ist gesorgt. So wird es beispielsweise ein Kinder-Kekse-Paradies geben, eine Pony-Station und so wie jedes Jahr einen Kinderzug und ein Kinderkarussell. Nähere Informationen zum Kinderprogramm findest du hier: Villacher Advent 2025: Dieses Programm sorgt für leuchtende Kinderaugen.

Verschärftes Sicherheitskonzept nach Attentat

Worauf die Besucher heuer beim Villacher Advent verzichten müssen, sind Bummelzug und Pferdekutsche. Grund sind die verschärften Sicherheitsmaßnahmen, die nach dem schrecklichen Attentat im Feber 2025 heuer eingeführt wurden. In diesem Zusammenhang wurden heuer mehrere „CitySafes“ aufgestellt, damit keine Autos in den Marktbereich einfahren können. Welche Straßenbereiche gesperrt sind und wann die Sperren gelten, erfährst du hier: Villacher Advent startet mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen.

