Bildergalerie: So festlich startete der Villacher Advent
Villach startete am 14. November ganz offiziell in die Vorweihnachtszeit. Zahlreiche Besucher waren bei der Eröffnung des Villacher Advents dabei. Wir zeigen euch die schönsten Momente.
In Villach weihnachtet es! Am 14. November fand die Eröffnung des Villacher Advents statt. Mit einer Andacht in der Stadtpfarrkirche und dem feierlichen Entzünden der Weihnachtsbeleuchtung startete Villach am Freitag in die Vorweihnachtszeit.
Bildergalerie: Das waren die schönsten Momente der Eröffnung
In der 5-Minuten-Fotostrecke seht ihr die schönsten Momente des Eröffnungstages.
Eiszeit in Villach startete ebenfalls
Ebenfalls heute, am 14. November, wurde die Eiszeit in Villach eingeläutet: Am Rathausplatz herrschte bereits am Nachmittag ein großer Ansturm großer und kleiner Kufenflitzer. Eislauffans können sich nun täglich von 9 bis 19 Uhr (freitags und samstags bis 20 Uhr) auf der rund 450 Quadratmeter großen Eisfläche tummeln – und das bis 3. Jänner. Wer selbst keine Eislaufschuhe hat, kann vor Ort welche ausleihen.
Villacher Advent mit neuem Highlight
Auch heuer wieder wartet beim Villacher Advent ein buntes Rahmenprogramm auf die Besucherinnen und Besucher. Neben Tee, Glühwein und regionalen Köstlichkeiten können die Gäste beim Kunstadvent am Nikolaiplatz außergewöhnliche Geschenke besorgen. Heuer gibt es außerdem ein neues und ganz besonderes Highlight: Vom 27. November bis zum 21. Dezember (donnerstags bis sonntags, 16 bis 20 Uhr) können Besucher die Stadt vom Kirchturm der Stadtpfarrkirche aus in weihnachtlichem Glanz betrachten. Am 28. November wird es in Villach wild: An diesem Datum findet der traditionelle Krampuslauf statt.
Das sind die Villacher Adventmärkte:
- Adventmarkt bei der Stadtpfarrkirche
14. November bis 31. Dezember (ausgewählte Hütten bis 6. Jänner 2026)
- Villacher Hütten-Kulinarik-Advent am Hauptplatz
7. November bis 24. Dezember (ausgewählte Hütten bis 6. Jänner 2026)
- Kunstadvent am Nikolaiplatz
14. Dezember bis 24. Dezember
Buntes Kinderprogramm beim Villacher Advent
Der Villacher Advent hat nicht nur für die Großen so einiges zu bieten, auch für die Kinder ist gesorgt. So wird es beispielsweise ein Kinder-Kekse-Paradies geben, eine Pony-Station und so wie jedes Jahr einen Kinderzug und ein Kinderkarussell. Nähere Informationen zum Kinderprogramm findest du hier: Villacher Advent 2025: Dieses Programm sorgt für leuchtende Kinderaugen.
Verschärftes Sicherheitskonzept nach Attentat
Worauf die Besucher heuer beim Villacher Advent verzichten müssen, sind Bummelzug und Pferdekutsche. Grund sind die verschärften Sicherheitsmaßnahmen, die nach dem schrecklichen Attentat im Feber 2025 heuer eingeführt wurden. In diesem Zusammenhang wurden heuer mehrere „CitySafes“ aufgestellt, damit keine Autos in den Marktbereich einfahren können. Welche Straßenbereiche gesperrt sind und wann die Sperren gelten, erfährst du hier: Villacher Advent startet mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen.