Kärnten-Derby: Wilde Szenen am Eis und in den Fansektoren

Am 14. November ging es nicht nur auf dem Eis heiß her: Beim Kärnten-Derby zwischen dem VSV und dem KAC kam es sowohl auf dem Spielfeld als auch in den Fansektoren zu wilden Szenen. Die Partie endete 5:3 für die Villacher.

Am 14. November trafen der VSV und der KAC in Villach im 360. Kärnten-Derby aufeinander. Dass es dabei hart zugehen würde, war bei den Erzrivalen vorprogrammiert. Doch dass sich derart wilde Szenen auf dem Eis abspielen würden, damit hätte wohl nicht jeder gerechnet. Auch in den Fansektoren ging es heiß her und die Ordner sowie die Polizei mussten einschreiten.

Nach VSV-Führungstreffer wird es auf dem Eis intensiv

Aber der Reihe nach: Vor über 4.000 Fans in der Villacher Stadthalle erwischten die Blau-Weißen den besseren Start: Nick Hutchison (8.) brachte den VSV mit dem ersten gefährlichen Angriff in Führung. Doch der KAC kämpfte tapfer und in der 13. Minute kam es zu einem intensiven Handgemenge auf dem Eis. Infolgedessen mussten Helewka, Kulda und Rebernig vom VSV sowie Hundertpfund, van EE und Preiml vom KAC das Eis verlassen.

Villach holt wieder auf und siegt

Schließlich legte John Hughes (18.) zum 2:0 und erneut Hutchison (25., PP) zum 3:0 für die Villacher Adler nach. Doch der KAC kämpfte tapfer und das machte sich schließlich bezahlt – in der 28. Minute gelang Jordan Murray (28.) der Anschlusstreffer, bevor Jan Mursak in der 36. den Puck einnetzte und Mathias From (47.) schließlich in einer packenden Aufholjagd auf 3:3 ausglich. Die Antwort der Villacher ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Adam Helewka (48.) sorgte für die erneute Führung, ehe Philipp Lindner (53., PP) mit seinem Treffer zum 5:3 den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellte. Und mit diesem Ergebnis endet das Kärntner Derby: Die Villacher fuhren einen hart erkämpften Heimsieg ein.

