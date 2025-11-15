Ohne Führerschein und bekifft: Polizei stoppt Lenkerin (23) in Villach

In Villach hat die Polizei eine 23-Jährige angehalten, die eine Sperrfläche und eine Stopptafel missachtet und danach in Schlangenlinien weitergefahren ist. Die Kontrolle brachte gleich mehrere Verstöße ans Licht.

Die Fahrt der 22-Jährigen begann am Freitag, dem 14. November 2025, gegen 17.30 Uhr am Parkplatz eines Einkaufszentrums in Villach. Laut Landespolizeidirektion Kärnten überfuhr die Frau beim Losfahren eine Sperrfläche und missachtete eine Stopptafel. Eine Streife wurde aufmerksam, weil das Auto kurz darauf vor dem Dienstwagen in Schlangenlinien unterwegs war. Obwohl die Beamten Blaulicht und Folgetonhorn einschalteten, reagierte die Lenkerin nicht. „Eine Anhaltung konnte erst kurze Zeit später auf dem Parkplatz eines Geschäfts erfolgen“, heißt es vonseiten der Beamten.

Kontrolle brachte mehrere Verstöße zutage

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Frau keinen gültigen Führerschein besitzt. „Gegenüber der Polizeistreife gab sie zudem an, Cannabis konsumiert zu haben“, heißt es weiter. Sie wurde dem Amtsarzt vorgeführt, der eine Fahruntauglichkeit feststellte. Der Fahrzeugschlüssel wurde abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Laut Landespolizeidirektion Kärnten wird die 23-Jährige mehrfach angezeigt.