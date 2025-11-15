Skip to content
/ ©5 Minuten
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Schild mit dem Schriftlaut Feuerwehr bei Nacht
Gegen 5 Uhr morgens ertönte die Sirene über Villach.
Villach
15/11/2025
5 Uhr morgens

Deswegen ertönte die Sirene Samstagfrüh über Villach

Kurz vor Sonnenaufgang ertönte in Villach die Sirene. Der Grund? Angebrannte Speisen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(64 Wörter)

Am Samstag, 15. November, um 5 Uhr morgens ertönte über Villach die Sirene. 5-Minuten-Leser haben bei uns nachgefragt. „Beim Einsatz handelte es sich um angebrannte Speisen“, informiert OBM Scharf Alexander, HFW Villach, auf Anfrage von 5 Minuten. Ausgelöst wurde dieser durch einen Heimratsmelder. „Eine Person wurde von der Feuerwehr gerettet und anschließend der Rettung übergeben“.

