Deswegen ertönte die Sirene Samstagfrüh über Villach

Am Samstag, 15. November, um 5 Uhr morgens ertönte über Villach die Sirene. 5-Minuten-Leser haben bei uns nachgefragt. „Beim Einsatz handelte es sich um angebrannte Speisen“, informiert OBM Scharf Alexander, HFW Villach, auf Anfrage von 5 Minuten. Ausgelöst wurde dieser durch einen Heimratsmelder. „Eine Person wurde von der Feuerwehr gerettet und anschließend der Rettung übergeben“.