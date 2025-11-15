Weltrekord? Kärntner wollen längstes Interview im Eisbad führen

„Der Villacher Unternehmensberater, Trainer und Speaker Mario Oberstrass wagt gemeinsam mit Annelie Waldenburg den Versuch, das längste Interview in einem Eisbad zu führen – mitten im Herzen von Velden“, heißt es auf der Webseite vom Region Wörthersee-Rosental Tourismus. „Ich werde hier am 5. Dezember mit meiner Freundin Annelie Waldenburg einen Weltrekord aufstellen“, so Mario Oberstrass in einem Video.

Rekord liegt bei 16 Minuten

„Das eiskalte Gespräch findet im Tauchbecken von Manokin statt und stellt Körper und Geist gleichermaßen auf die Probe“, so auf der Webseite. Der bisherige Rekord liegt bei 16 Minuten. Mario Oberstrass hat zwei Bitten: „Erstens, kommt vorbei. […] Und die zweite Bitte ist, ich werde diesen Weltrekord live streamen auf YouTube. Nachdem mein YouTube-Kanal […] gerade startet, und ich mindestens 50 Follower brauche, um den ganzen Event live streamen zu können, macht mir eine Gefallen: Bitte abonniert […] diesen YouTube-Kanal, damit das auch technisch umsetzbar ist“.

Am 5. Dezember

Am Freitag, dem 5. Dezember, ab 17 Uhr werden sich beide Teilnehmer der extremen Kälte stellen und dabei versuchen, den bisherigen Rekord zu übertreffen. Das Ganze kann vor Ort am Gemonaplatz in Velden mitbeobachtet werden.