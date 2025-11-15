Alkoholisierter Lenker prallt gegen Leitschiene – Führerschein weg

Am 15. November gegen 5.30 Uhr lenkte ein 38-jähriger Slowene sein Auto auf der A11, der Karawankenautobahn, in Richtung Villach. „Aus bislang unbekannter Ursache prallte er auf Höhe der Raststation Rosegg gegen die Mittelleitschiene und kam schließlich am Ende der Raststation zum Stillstand“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Der Lenker war alleine unterwegs und blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden. Ein mit ihm durchgeführter Alkomattest ergab eine leichte Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.