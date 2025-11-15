Adler empfangen am Sonntag die Vienna Capitals

Der EC iDM Wärmepumpen VSV hat sich mit dem jüngsten Derby-Erfolg in der win2day ICE Hockey League auf Tabellenrang sechs geschoben. Nach 16 Saisonspielen halten die Adler bei 28 Punkten. Die Zwischenbilanz: acht Siege, fünf Niederlagen, ein Erfolg nach Verlängerung und zwei Overtime-Pleiten.

Blau-Weiß auf Punktejagd

Mit 55 erzielten Treffern bei 49 Gegentoren weist der VSV zudem ein positives Torverhältnis von plus 6 auf. Weniger rosig stellt sich die Lage bei den Vienna Capitals dar. Die Wiener liegen derzeit auf Platz elf und brachten es aus ebenso vielen Partien lediglich auf sechs Siege und insgesamt 18 Punkte. Mut macht dem VSV vor dem direkten Duell vor allem die Statistik: Sechs der vergangenen zehn Begegnungen entschieden die Adler für sich, viermal setzten sich die Capitals durch. Auch das jüngste Aufeinandertreffen in Villach, am 24. Jänner 2025, ging an die Blau-Weißen. Und die vergangenen beiden Partien gegen den Hauptstadtklub endeten jeweils sogar mit einem Shutout für den VSV: Vor 13 Tagen feierten die Adler in Wien einen klaren 3:0 Erfolg, im Februar 2025 einen 4:0-Sieg. Die Torhüter-Bilanz dabei: je ein Zu-null-Spiel von Joe Cannata und Ex-VSV-Goalie JP Lamoureux.

Ernüchternder Blick derzeit auf Statistik der Vienna Capitals

Bei den Vienna Capitals fällt der Blick auf die Statistik derzeit eher ernüchternd aus – auch

wenn es einzelne positive Ausreißer gibt. Das Powerplay gehört mit einer Erfolgsquote von

exakt 25 Prozent (12 Treffer aus 48 Überzahlsituationen) immerhin zu den stärkeren der Liga

und rangiert aktuell auf Platz vier. Auch das Penalty Killing kann sich sehen lassen: Nur zehn

Gegentreffer in 60 Unterzahlsituationen entsprechen einem Wert von 83,33 Prozent, ist somit

ligaweit der drittbeste. Am Bullypunkt präsentieren sich die Wiener ebenfalls

überdurchschnittlich: Mit einer Erfolgsquote von 51,66 Prozent zählen sie zu den stärkeren

Faceoff-Teams der ICE.

Kräftiges physisches Statement

Beim EC iDM Wärmepumpen VSV hat der Derby-Sieg gegen den EC-KAC auch statistisch deutliche Spuren hinterlassen. Mit insgesamt 42 Hits, 23 geblockten Schüssen und drei Fights setzte die Mannschaft von Head Coach Tray Tuomie ein kräftiges physisches Statement – und legte damit den Grundstein für den Derbysieg. Maßgeblich daran beteiligt war Nick Hutchison, der mit zwei Treffern, vier Hits, drei Blocks und einer starken Corsi-Wertung von 52,0 Prozent voranging. Topscorer der Blau-Weißen bleibt weiterhin Nikita Scherbak. Der Offensivmann hält nach 16 Einsätzen bei sieben Toren und zwölf Assists und verfügt zudem über eine Plus/Minus Bilanz von plus 3.

Penality-Killing-Quote im Aufwärtstrend

In der Defensive sticht einmal mehr Dylan MacPherson hervor: Der Kanadier verbuchte in bislang 16 Saisonspielen bereits zwölf Assists und führt das Team mit einer beeindruckenden Plus/Minus-Wertung von plus 12 an. Gegen den EC-KAC überzeugte er zusätzlich mit zwei geblockten Schüssen, zwei Assists, vier Hits und fünf Scheibeneroberungen bei einer Eiszeit von 23:18 Minuten. Auch die Special Teams präsentierten sich zuletzt verbessert. Dank dreier verwerteter Powerplays gegen die Rotjacken kletterte die Überzahlquote auf 20,31 Prozent – 13 Treffer aus 64 Gelegenheiten stehen zu Buche. In Unterzahl kassierten die Adler zwar einen Gegentreffer, agierten ansonsten jedoch stabil. Die Penalty-Killing-Quote liegt aktuell bei 69,09 Prozent, weiterhin steigerungsfähig, aber klar im Aufwärtstrend.