„Winter VIBES“: Kreatives Programm für Villachs Jugend

Villachs Jugend mag es kreativ: Gemeinsam mit dem Team des Jugendzentrums gibt es nun auch für den Winter ein cooles Mitmach-Programm. Die Winter VIBES schließen nahtlos an das Herbstprogramm an.

Es sind wahrhaftig sehr gute Vibes: Das heuer neu und verdichtet gestaltete Veranstaltungsprogramm VIBES beschert dem Jugendzentrum schon jetzt einen Besucherrekord. Ob dieses Erfolgs setzt das JUZ-Team den Kurs nun unter dem Motto „Winter VIBES“ fort, heißt es in einer Aussendung der Stadt.

Neue Angebote von Jugendlichen selbst erarbeitet

Die neuen Angebote haben auch diesmal die Jugendlichen selbst erarbeitet und festgelegt. „Es ist uns wichtig, dass die jungen Villacher:innen ihre eigenen Wünsche und Ideen einbringen können. Nur so nehmen sie die Stadt als die ihre wahr und fühlen sich wohl“, betont Jugendreferentin Gerda Sandriesser.

Kugeln, Kekse und Karaoke

Die Winter VIBES reichen von weihnachtlichen Bastelworkshops bis zu den beliebten Freitagspartys. Kreative können Poetry Slam und Theaterwerkstätten ausprobieren, die Genießer kochen und backen. Für Jugendliche, denen es nicht so gut geht, gibt es auch wieder die Möglichkeit mit Psychologen und Coaches zu sprechen. Höhepunkt ist die etwas andere Weihnachtsparty am 19. Dezember ab 17 Uhr im JUZ, traditionell mit Sushi und Karaoke. „Einfach vorbeikommen, mitmachen und dann schon das Programm für die nächsten Monate mitgestalten. Denn: das Kraftpaket „VIBES“ wird nächstes Jahr fortgesetzt“, informiert die Stadt abschließend.