L33 Kreuzner Straße fertig saniert und neue Wasserleitung verlegt

Aufgrund beengter Platzverhältnisse in der Klamm wurde im Straßenkörper der Landesstraße eine neue Wasserleitung verlegt und anschließend die bereits desolate Fahrbahn umfassend saniert.

Gruber: Weniger Belastungen durch Verkehrsbehinderungen

„Damit haben wir zwei für die Region bedeutende Projekte in einem Zug umgesetzt“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter und Straßenbaureferent Martin Gruber. Das spare nicht nur Kosten und Zeit, es bedeute vor allem auch weniger Belastungen durch Verkehrsbehinderungen für die Bevölkerung, so der Straßenbaureferent. Gemeinsam mit dem Leiter des Straßenbauamtes Villach, Christian Zechner und Projektleiter Thomas Prettner, konnte sich Gruber vor Ort ein Bild von den abgeschlossenen Arbeiten machen.

Rund 750.000 Euro investiert

Im Auftrag des Gemeinde-Wasserversorgungs-Verbands der Stadt Villach, der Gemeinden Paternion und Weißenstein wird eine neue Trinkwasserleitung von den Koschierquellen auf der Windischen Höhe bis nach Pöllan errichtet. Das Land Kärnten nutzte diese Gelegenheit, um die im Bereich der Klamm desolate Fahrbahn zu sanieren. Auf einer Länge von rund einem Kilometer wurde der Asphaltaufbau erneuert und Risse saniert. Zudem wurde Abschnittsweise der Unterbau verstärkt, der Straßenverlauf verbessert und Absturzsicherungen errichtet. Insgesamt wurden dafür rund 750.000 Euro aus dem Straßenbaureferat des Landes investiert. „Die Kreuzner Straße ist eine bedeutende Verbindung für die Region. Mit der Sanierung der Landesstraße und der neuen Wasserleitung erhöhen wir die Verkehrssicherheit und sorgen langfristig für regionale Versorgungssicherheit“, so Gruber abschließend.