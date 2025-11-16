Villacher bittet um Hilfe: „Ich schaffe das nicht mehr“

Rollstuhlfahrer Eddy kämpft um seinen Hof in Kärnten. Er benötigt dringend 8.000 Euro für einen kleinen Hoflader - damit er seine Tiere versorgen kann. Ohne Spenden kann er die Arbeit nicht mehr bewältigen.

„Durch eine schwere Erkrankung und fehlender Mittel benötige ich dringend Hilfe“, so 5-Minuten-Leser Eddy gegenüber 5 Minuten. Auf GoFundMe hat er einen Spendenaufruf gestartet: „Ich leide seit 13 Jahren an Borreliose. Leider hat mich diese Krankheit in den Rollstuhl gezwungen“, schreibt er. Um seine Arbeit am Hof bewältigen zu können, brauche er dringend einen kleinen Hoflader oder ähnliches zum Heu holen. Der Preis? 8.000 Euro. Nun bittet er um Spenden, damit er sich es leisten kann. „Wenn aber jemand sowas oder ähnliches zu Hause rumstehen hat, nehme ich das auch gerne“, so Eddy.

©KK/Eddy Dieser Hoflader würde seine Arbeit um einiges erleichtern.

„Wir freuen uns wirklich über jede Spende“

„Ich wohne auf 1200m Seehöhe im schönen Kärnten. Dort habe ich ein paar Tierchen aufgenommen die aber alle schon in Rente sind“, erzählt Eddy. „Helga die Ziege und Chefin, Butch, wurde vom Salami-sein gerettet […] und Webs, der Senior mit 28 Jahren. Wir brauchen dringend Eure Hilfe“. Ohne einen kleinen Hoflader könne er den ganzen Hof nicht mehr alleine bewältigen. „Ich schaffe das nicht mehr“, so Eddy. Er habe ein Angebot einer Firma für einen kleinen Hoflader. Der Preis liegt, schreibt Eddy, liegt bei 8.000 Euro. Auch Sachspenden nimmt er gerne an. „Wir freuen uns wirklich über jede Spende“, so abschließend. „Wenn’s ein bisschen mehr werden sollte, werden wir das alles in Müsli und Karotten umsetzten“.

©KK/Eddy | Das ist Helga die Ziege. ©KK/Eddy | Das sind Butch und Webs.

Hier kannst du spenden: GoFundMe