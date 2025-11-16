Kärntner Tourismusschule lädt zu großem Tag der Offenen Tür

Freuen darf man sich auf Showcooking, Barista- und alkoholfreien Cocktailkreationen, sowie Schul- und Internatsführungen und einer Absolventenlounge. Und natürlich geht es vor allem um die Vorstellung deiner Ausbildungswege in der fünfjährigen Höheren Lehranstalt für Tourismus mit Matura und dem Kolleg für Tourismus.

OPEN HOUSE am 20. November 2025

Am Stand „Hotelmanagement mit IT“ stellen Schüler die Inhalte des Schwerpunktes, allen voran das Thema „Entrepreneurship“, vor. Gezeigt werden auch die Produkte der heurigen Juniorcompanies. Internationalität wird im Zweig „Internationales Tourismusmanagement“ groß geschrieben mit drei Sprachen, Englisch als Arbeitssprache in zahlreichen Fächern und einem großartigen ErasmusPlus-Programm für Praktika in ganz Europa. Der jüngste und österreichweit einzigartige Zweig – „Tourismus und Pferdewirtschaft“ wendet sich an alle, die ihre Liebe zum Pferdesportmit einer vollwertigen Tourismusausbildung kombinieren möchten.

„Die KTS ist mehr als nur eine Schule“

„Herzlich eingeladen sind alle, die unseren Lebens- und GenussCampus live erleben möchten

und sich für eine Ausbildung in der 5-jährigen HLT oder im Kolleg interessieren. Und wie

immer freuen wir uns über den Besuch unserer Absolventen/innen, die als Teil der KTS-

Family großartige Karrieren in den unterschiedlichsten Branchen erreichen“, heißt es vonseiten der Schule, die weiters betont: „Die KTS ist mehr als eine Schule! Sie ist der Ort, an dem du deine Persönlichkeit entwickelst, deine praktische Berufung findest und dein ‚Unternehmer Gen‘ entdeckst.“ Durch den interkulturellen Austausch mit Sprachentraining, Reisen und Praktika steht den Schülern die ganze Welt offen, unterstützt durch das große Netzwerk der KTS-Family. Die Schüler dürfen sich auf eine Premiumausbildung in der Privatschule des Landes Kärnten mit tollen Jobaussichten und Freundschaften, die bleiben, freuen. Weitere Informationen findest du auf der Website.