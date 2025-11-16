„Adler“ fahren Heimsieg gegen die Vienna Capitals ein

Nach dem fulminanten Sieg im ersten Kärnter Derby ging es für die „Adler“ heute gleich weiter. Die Vienna Capitals gastieren in Villach. Die Caps konnten sich gestern in Innsbruck durchsetzen, derzeit liegen sie auf Platz elf in der Tabelle. Der EC iDM Wärmepumpen VSV rangiert auf Platz sieben. Vor Wochen gewannen die „Adler“ das letzte Aufeinandertreffen mit den Wienern mit 3:0.

Starke Offensive

Wien startet offensiv in das erste Drittel, auch für den VSV gibt es gleich eine gute Chance. Johnny Hughes trifft aber leider nur die Stange. Beide Teams zeigen sich kompakt, doch das erste Spieldrittel vergeht torlos. Nach der Pause gelingt den „Adlern“ der erste Treffer. Der Torschütze: Kevin Hancock. Dann gelingt auch gleich fast das 2:0, Maxi Rebernig kann aber den Wiener Goalie nicht bezwingen. In der 34. Spielminute schaffen die Caps den Ausgleich. Das lässt der VSV aber nicht auf sich sitzen, Nick Hutchinson fälscht einen Schuss ab und der Puck landet im Tor der Wiener. Dann geht es in die letzte Pause.

Heimsieg der „Adler“

Acht Minuten nach Beginn des letzten Drittels fällt das dritte Tor für den EC VSV, wieder trifft Hancock. Der Spielstand: 3:1. Den Caps gelingt der Anschlusstreffer. Sie konnten damit aber das Ruder nicht mehr herum reißen. Die „Adler“ gewinnen das Match mit 3:2 vor heimischem Publikum.