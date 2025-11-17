Krampuslauf in Fürnitz endet in Flammen: Obmann bittet nun um Hinweise

Ein traditioneller Krampuslauf in Fürnitz endet in einem nächtlichen Feuer. Was als ruhiger Abend begann, entwickelt sich zu einem dramatischen Zwischenfall – Obmann Dominik Gregori sucht nun nach Zeugen.

Am vergangenen Wochenende fand der traditionelle Krampuslauf der „Teifls Gfrasta“ beim Kulturhaus in Fürnitz statt. Zunächst schien die Veranstaltung ruhig und gut organisiert, ohne Ausschreitung – doch in den späten Abendstunden entwickelte sich ein dramatisches Ereignis.

Zelt brannte lichterloh

Obmann Dominik Gregori hatte den gelungenen Tag gegen 22:30 Uhr beendet und war nach Hause gefahren. Erst Stunden später wurde er von seiner Freundin geweckt – mit einem Schock: Das Zelt, das noch vor wenigen Stunden Mittelpunkt des Krampuslaufs war, stand in hellen Flammen. Wie sich herausstellte, waren zuvor die drei Feuertonnen – ohne Wissen von Gregori – erneut mit Holz befüllt worden. Zuvor waren in den Tonnen lediglich Glutreste verblieben. Ein Holzstück hatte sich unter dem Zelt verfangen, die Plane fing Feuer und ein aufmerksamer Nachbar alarmierte sofort die Feuerwehr.

©zVg Dominik Gregori Ein Blick auf das beschädigte Zelt.

Suche und Appell

Gregori appelliert nun: Hinweise auf mögliche Täter oder Mitwisser werden dringend erbeten, auch die Polizei wurde informiert. Seine Freundin erinnert sich besonders an einen Moment kurz nach Mitternacht: „Gegen 00:30 Uhr hörte ich ein Auto mit lautem Auspuff mit voller Geschwindigkeit an unserer Straße vorbeifahren. Kurz darauf ertönte bereits die Sirene. Ich rannte auf den Balkon und sah die Stichflammen“, schilderte sie gegenüber 5 Minuten. Glücklicherweise konnte durch die Einsatzkräfte Schlimmeres verhindert werden, der Schaden für die „Teifls Gfrasta“ bleibt jedoch.



