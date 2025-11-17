Herzensangelegenheit: 5-Jährige möchte sich bei Krampus bedanken

Kleines Mädchen sucht ihren Krampus – Nach einem Missgeschick in Fürnitz möchte eine 5-Jährige wissen, wie es ihrem Krampus geht und sich bei ihm bedanken.

In Fürnitz passierte am Wochenende eine kleine, berührende Geschichte: Einer fünfjährigen wurde aus Versehen wehgetan – und der Krampus, der beteiligt war, war so betroffen, dass er ihr eine kleine Glocke schenkte. Kurz darauf wollte das Mädchen die Glocke zurückgeben, um keine Umstände zu machen. Die Familie konnte den Krampus daraufhin finden. Er erklärte nach Angaben der Familie jedoch, dass alles in Ordnung sei, teilte aber mit, dass er wegen Nierenproblemen ins Krankenhaus müsse.

Freundlicher Krampus wird gesucht

Seitdem macht sich die kleine Tochter der 5 Minuten-Leserin große Sorgen um ihn. Sie möchte wissen, wie es ihm geht, sich bedanken und ihm vielleicht eine kleine Aufmerksamkeit überreichen. Die Familie bittet nun um Mithilfe: Wer Hinweise hat, wie der freundliche Krampus aus Fürnitz erreicht werden kann, soll sich melden. Das Mädchen würde sich riesig freuen, zu erfahren, dass es ihm gut geht und ihm ihre Dankbarkeit zeigen zu können.