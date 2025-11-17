Arbeitsmaschinen im Wert von zehntausenden Euro gestohlen

Unbekannte Täter haben in Villach-Oberwollanig mehrere Baustellencontainer aufgebrochen und Arbeitsmaschinen im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht auf Montag brachen bislang unbekannte Täter auf einem Firmengelände in Villach-Oberwollanig mehrere Baustellencontainer auf und stahlen Arbeitsmaschinen im Wert von mehreren zehntausend Euro, das teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.

Polizei bittet um Hinweise

Entwendet wurden unter anderem ein rund 200 Kilogramm schwerer Holzgreifer, eine Mörtelmischpumpe, ein Holzspalter, ein Rotationslaser, zwei Stromaggregate, ein Rüttelstampfer sowie ein Schutzgasschweißgerät. Wie die Einbrecher die teils sehr schweren Geräte unbemerkt vom Gelände abtransportieren konnten, ist noch unklar. Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Landskron. Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133/2584 entgegengenommen.