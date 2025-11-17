Nächtlicher Einsatz: Nach einer Veranstaltung loderten die Flammen

In der Gemeinde Finkenstein rückte in der Nacht auf Montag die Feuerwehr aus. Nach einer Veranstaltung begannen so genannte Feuertonnen zu brennen – doch nicht nur diese.

In der Nacht auf Montag (17. November) heulten in Fürnitz in der Gemeinde Finkenstein am Faaker See die Sirenen. Kurz vor 1 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Fürnitz auf den Volkshausplatz alarmiert. Gemeldet worden war ein „Kleinbrand im Freien“, wie die Florianis in den sozialen Medien bekannt gaben.

Flammen an Feuertonnen und Zelt

Doch was war passiert? Wie die Feuerwehr informiert, waren „Feuertonnen“ nach einer Veranstaltung am Vorabend in Brand geraten und standen bei ihrem Eintreffen in Flammen. Außerdem sahen sich die Einsatzkräfte mit einem Entstehungsbrand an einem Zelt konfrontiert. Glücklicherweise konnten die Florianis die Brände rasch löschen. „Nach rund einer halben Stunde konnten wir wieder ins Rüsthaus einrücken“, so die Feuerwehr Fürnitz abschließend.

