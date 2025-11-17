Sechs Neugründungen in Villach dank Initiative – eine weitere folgt

Dank der Initiative „Meine Idee – Mein Shop“ konnten seit dem Frühjahr bereits sechs neue Betriebe in Villach eröffnet werden. Noch im November folgt der nächste Startschuss.

In Villach fanden heuer bereits sechs Neueröffnungen im Rahmen der Initiative "Meine Idee - Mein Shop" statt,

Ziel des Förderprogramms von Stadt Villach und dem Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds ist es, Gründerinnen und Gründer finanziell zu unterstützen und leerstehende Geschäftsflächen mit neuen Ideen zu beleben. „Die Initiative bringt neue Impulse und stärkt unsere Innenstadt nachhaltig“, sagt Bürgermeister Günther Albel. Auch Wirtschaftskammer-Obmann Christian Tyl lobt das Engagement: „Es zeigt, wie viel Potenzial und Kreativität in der Villacher Wirtschaft steckt.“

3D-Druck-Store eröffnet im November

Erst im September eröffnete der Fitnessexperte Rocco „Montana“ Dielacher sein Studio „Trans4matix“ am Hans-Gasser-Platz. Angeboten wird neben Ganzkörper- und Konditionstraining sowie Bodyweight-Übungen auch Ernährungscoaching. Und am 22. November findet die siebente „Meine Idee – Mein Shop“-Neueröffnung statt: In der Lederergasse öffnet der 3D-Druck-Store „Das Layer – Design in Schichten“ von Architekt Ralf Bliem und Industriedesigner Marcel Brandstätter. Sie produzieren mithilfe eines 3D-Druckers maßgefertigte Designobjekte aus Kunststoff und Keramik – etwa Lampenschirme, Vasen oder Becher.

Weitere „Meine Idee – Mein Shop“-Neugründungen in Villach: Neben den beiden genannten Neueröffnungen entstanden im Rahmen der aktuellen Initiative „Meine Idee – Mein Shop“ noch fünf weitere Betriebe: Marie-Chantal Pipp – Trachtenmode nach Maß (Lederergasse 7)

„DnB Cards & Games“ – Trading-Card-Store (Hauptplatz 7, Köllpassage)

„Click & Bike“ – Fahrradverleih (Bambergergasse 3)

„Il Tesoro / Oceanne Beachwear“ – Mode (Italiener Straße 11)

„Indian Street Food“ – Restaurant (Weißbriachgasse 4/2)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2025 um 15:33 Uhr aktualisiert