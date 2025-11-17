Weihnachtskonzert: Dialekt-Pop und Starmania-Vibes in Villach

Klingende Vorweihnachtszeit in Villach: Am 12. Dezember lädt der Verein GEMMA zu einem musikalischen Jahresausklang in den Kulturhof:Villach. Mit dabei ist unter anderem die Klagenfurter Sängerin Verena Wagner.

Am Freitag, den 12. Dezember, ist es wieder so weit: Der Verein GEMMA lädt zum Weihnachtskonzert in den Kulturhof:Villach. In den vergangenen Jahren hat sich das Konzert laut den Veranstaltern bereits zu einem fixen Bestandteil der Kärntner Musikszene entwickelt. „Dieses Konzert ist für uns ein ganz besonderes Event und eine Einladung, den Alltag für einen Moment hinter sich zu lassen und die Kraft der Musik zu genießen“, sagt GEMMA-Vorsitzender Marc Germeshausen.

Dialekt-Pop, Starmania-Vibes und Classic-Modern-Rock

Im Mittelpunkt des Abends steht heuer als Hauptact Verena Wagner – eine Kärntner Sängerin, die mit ihrem Dialekt-Pop derzeit österreichweit für Aufmerksamkeit sorgt. Unterstützt wird sie von Judith Lisa, die seit ihrer Teilnahme an Starmania musikalisch stark gereift ist und mit gefühlvollen Pop-Balladen sowie tanzbaren Nummern überzeugt. Den Auftakt bestreitet die junge Villacher Pop- und Rockband The Wooden Heads, die Klassiker um moderne Elemente erweitert.

Termin GEMMA-Weihnachtskonzert: Wann : Freitag, 12. Dezember 2025 (Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr)

: Freitag, 12. Dezember 2025 (Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr) Wo: Kulturhof:Villach (Lederergasse 15, 9500 Villach)

Über GEMMA: Der Verein GEMMA ist ein Verein zur Förderung der Jugend und Jugendkultur sowie zur Durch­führung von EU-Programmen wie z.B. „Erasmus+“. Der Verein wurde im Juni 2008 von Marc Germeshausen und Stefan Mak gegründet und ist auch Träger des „Netz­werkes gegen Missbrauch und Gewalt“, dem verschiedene Einrichtungen aus der Kärntner Soziallandschaft angehören. GEMMA setzt verschiedene soziale und kulturelle Projekte im Raum Kärnten um.

