Der Hundsmarhof ist zurück: Gastronomie wieder in Betrieb

Am Hundsmarhof kehrt neues Leben ein: Seit letzter Woche sind die Türen des beliebten Ausflugsziels wieder geöffnet. Von Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr, können Besucher regionale Spezialitäten genießen.

Das lange Warten hat ein Ende: Seit letzter Woche hat der Hundsmarhof seine Tore geöffnet. „Die Bauarbeiten sind großteils abgeschlossen und jetzt können wir uns endlich auf die Gastronomie fokussieren“, so Christian und Manuel Erlacher im Gespräch mit 5 Minuten.

Vorläufige Speisekarte mit guten Schmankerln

Aktuell gibt es eine vorläufige Speisekarte mit guten Schmankerln, wie Suppenklassiker, knusprigem Schweinebauch, Schweineschnitzel nach Wiener Art, Kasnudel und Fleischnudel. Nachspeisen wie Topfen-Heidelbeer-Knödel und hausgemachter Apfelstrudel mit Vanillesauce und Schlag. Die Pächter sind auch derzeit noch auf der Suche nach Küchen- und Servicepersonal, Interessierte können sich unter info@hundsmarhof.com melden.

Das Brüderduo freut sich über die Eröffnung

„Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher am Hundsmarhof. Kommt’s vorbei und genieß’s unsere Speisen bei einer schönen Auszeit“, so die Erlachers abschließend gegenüber 5 Minuten.