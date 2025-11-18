Finalrunde 2025: Preisschnapser treffen sich in Velden

Am Sonntag, dem 23. November 2025, steigt im Casino Velden das finale Preisschnapsen des Jahres. Gespielt wird ab 14 Uhr im klassischen K.-o.-Modus – mit dabei sind Spannung, Tradition und ein Preisgeldtopf von rund 10.000 Euro.

Die Karten für das letzte Turnier 2025 sind gemischt und die Spannung steigt: Am Sonntag, den 23. November 2025, trifft sich die Preisschnapser-Community im Casino Velden zu diesem Kartenturnier. Start ist um 14.00 Uhr, gespielt wird im klassischen K.-o.-Modus mit doppeldeutschen Karten. Jeder Einsatz von 70 Euro beinhaltet fünf „Leben“ – und wer als Erster die 66 Punkte erreicht, darf sich über den Sieg freuen. Geselligkeit und spannende Duelle zeichnen diese Turnierserie aus. Die Anmeldung erfolgt am Veranstaltungstag ab 13.00 Uhr.

10.000 Euro liegen im Geldtopf

Beim traditionellen Preisschnapsen im Casino Velden dürfen sich die Teilnehmer nicht nur auf spannende Partien, sondern auch auf beachtliche Gewinne freuen: Der Preispool beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Nach der fünften Spielrunde winken zusätzlich Sonderverlosungen in der Höhe von 70, 140 und 210 Euro in Jetons.

Preisschnapsen 2026

Gute Neuigkeiten für die Community – 2026 geht Preisschnapsen in die nächste Runde. Folgende Termine sollten sich alle Schnapser-Fans in den Terminkalender eintragen: 25. Jänner 2026, 29. März 2026 und 14. Juni 2026, jeweils sonntags um 14.00 Uhr. Die Teilnahmebedingungen findet man unter velden.casinos.at.