Villach: LKW rammt Fußgängerin beim Rückwärtsfahren

In Villach kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall: Ein LKW fuhr auf einem Geschäftsparkplatz rückwärts und übersah dabei eine Fußgängerin (68). Die Frau geriet unter das Fahrzeug und wurde verletzt.

Am 18. November fuhr ein 40-jähriger Villacher mit dem LKW rückwärts über den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in Villach. Doch plötzlich krachte es: Wie die Polizei informiert, dürfte der Mann eine Fußgängerin, die gerade über den Parkplatz ging, zu spät wahrgenommen haben. Und dann passierte es: „Die 68-jährige Villacherin wurde vom Heck des LKW erfasst, stürzte und kam unter dem Fahrzeug zum Liegen“, schildert die Polizei. Der LKW-Fahrer bemerkte die Kollision und hielt glücklicherweise sofort an. Die Frau konnte selbstständig unter dem LKW hervorklettern. „Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Villach gebracht“, so die Polizei abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 16:32 Uhr aktualisiert