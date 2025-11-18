Villach rüstet sich für den Winter: Extra-Training für junge Mitarbeiter

In Villach laufen die Vorbereitungen für den Winter auf Hochtouren. Mit Trainings für junge Mitarbeiter, modernisierter Technik und Tausenden Tonnen Streumitteln sollen auch große Schneemengen gut bewältigt werden.

Auch wenn Villach in den vergangenen Jahren von extremen Schneemengen verschont blieb, rüstet sich die Stadt für die Möglichkeit eines starken Wintereinbruchs. „In den Vorjahren waren die Schneemengen gut bewältigbar“, heißt es dazu seitens der Stadt. Mittlerweile sind viele Routiniers, die in schneestarken Wintern im Einsatz waren, bereits in Pension. Darum gibt es heuer im Wirtschaftshof Villach für jüngere Mitarbeiter gezielte Trainings, um für größere Schneemengen gerüstet zu sein. Gleichzeitig wurden Geräte, Streumitteltechnik und Ausrüstung modernisiert und auch es gab Änderungen bei den privaten Schneeräumungspartnern der Stadt.

1.800 Tonnen Streusplitt und 1.600 Tonnen Salz pro Jahr

Insgesamt betreut der Wirtschaftshof rund 420 Kilometer Straßen, 250 Kilometer Geh- und Radwege sowie 26.000 Quadratmeter Fußgängerzone und auch die Villacher Alpenstraße von Mitte November bis Mitte April. Da kommt schon einiges an Salz zusammen: „In einer durchschnittlichen Wintersaison verbraucht Villach circa 1.800 Tonnen Streusplitt und 1.600 Tonnen Auftausalz“, informiert die Stadt. Dieses werde umweltschonend als Sole oder Feuchtsalz ausgebracht. Ein Drei-Stufen-Plan, der nach der schneereichen Saison 2011/12 beschlossen wurde, regelt das Vorgehen im Falle eines Starkwintereinbruchs. Zur Verfügung gestellt werden außerdem rund 12.000 Schneestangen und etwa 100 Boxen mit Streusplitt zur freien Entnahme an exponierten Stellen.

Anrainer haben Räumverpflichtung

Auch die Abteilung Stadtgrün steckt schon mitten in den Vorbereitungsarbeiten: Die Mitarbeiter betreuen im Winter die Parkanlagen und Friedhöfe in Villach. Die Stadt erinnert zudem daran, dass trotz kommunaler Räumung die Räum- und Streupflicht für Anrainer bestehen bleibt: „Die Räumverpflichtung gilt zwischen 6 und 22 Uhr für Gehsteige und Gehwege innerhalb von drei Metern entlang der Liegenschaft sowie das dortige Streuen bei Schnee und Glatteis“, erklären die Verantwortlichen der Stadt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 18:28 Uhr aktualisiert