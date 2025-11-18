Adventzauber in Wernberg: 30 Aussteller und der Nikolo warten

Auch heuer wieder findet in Wernberg der traditionelle Adventmarkt statt. Die Besucher der Eröffnung dürfen sich auf ein kostenloses Schmankerl freuen – und können an einer Verlosung für den guten Zweck teilnehmen.

Am Samstag, dem 29. November, lädt die Gemeinde Wernberg ab 13 Uhr zum traditionellen „Wernberger Advent“ auf den Gemeindevorplatz. Rund 30 Aussteller aus Wernberg und Umgebung gestalten den Adventmarkt, der um 15 Uhr offiziell von Bürgermeisterin Doris Liposchek eröffnet wird.

Verlosung für einen guten Zweck

Auf alle Besucher der Eröffnung wartet ein kostenloses Heißgetränk. Zusätzlich wird es eine Verlosung geben: Zahlreiche Sachpreise der Aussteller werden für einen guten Zweck verlost: „Der Erlös kommt einem sozialen Zweck in der Gemeinde Wernberg zugute“, heißt es seitens der Gemeinde Wernberg. Um 17 Uhr folgen die Segnung des Christbaums und das feierliche Entzünden der Lichter, bevor der Nikolaus den Adventmarkt besucht. Die jüngsten Gäste dürfen sich dabei über ein kleines Geschenk freuen.