Gestohlenes Auto auf der A2 entdeckt: Polizei stoppt 34-jährigen Lenker

Eine Routinekontrolle auf der A2 endete mit einem Fund: Ein Lenker ignorierte die Ableitung nach Arnoldstein – sein Auto war in Tschechien als gestohlen gemeldet.

Am 18. November 2025 gegen 9 Uhr führten Beamte der Landesverkehrsabteilung Kontrollen auf der A2 Südautobahn in Richtung Villach durch und leiteten dazu den Verkehr auf den Verkehrskontrollplatz Arnoldstein ab. Der Lenker eines tschechischen Autos leistete dieser Ableitung vorerst keine Folge und fuhr weiter auf der Südautobahn geradeaus.

Auto wurde als gestohlen gemeldet

Er konnte jedoch nach kurzer Zeit von einer Polizeistreife angehalten werden. Im Zuge der Anhaltung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrzeug um ein in Tschechien als gestohlen gemeldetes Fahrzeug handelt. Der Lenker, ein 34-jähriger Mann aus Tschechien, der zudem keinen Führerschein vorweisen konnte, gab an, er habe das Auto von einem unbekannten Mann in Tschechien zu einem günstigen Preis angeboten bekommen. Er wird wegen des Verdachts der Hehlerei, sowie mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 06:18 Uhr aktualisiert