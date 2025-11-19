ATRIO startet digitale Treue-App für Kunden

Mit dieser App können Kunden beim Einkaufen Punkte sammeln, diese gegen kleine Belohnungen eintauschen oder an Gewinnspielen teilnehmen. Das Smartphone wird damit zum zusätzlichen Begleiter für den Einkaufsbummel.

Jeder Nutzer erhält Willkommenspunkte

Zum Start bietet die App unter anderem Willkommenspunkte, die gegen kleinere Artikel und Aktionen im Center eingelöst werden können, wie etwa eine gratis Eiskugel von Bellaggio, oder Goodies von IKEA (Trinkglas, Kekse oder Servietten) sowie ein Probierpäckchen von Sonnentor. Auch ein Gewinnspiel eines Shoppartners läuft zum Auftakt. Punkte sammeln können Nutzer beispielsweise durch Center-Besuche, das Scannen von Rechnungen oder durch wechselnde Aufgaben.

App ist kostenlos erhältlich

„Mit der neuen ATRIO App bieten wir unseren Kunden ein modernes, spielerisches und zugleich lohnendes Einkaufserlebnis“, erklärt Center Manager Richard Oswald. „Sie verbindet das Beste aus der digitalen und stationären Shoppingwelt unserer Shoppartner – und

belohnt die Treue unserer Besucher auf eine ganz neue Art.“ Die Anwendung ist kostenlos in allen gängigen App-Stores verfügbar. Laut Betreiber wurde die App nach aktuellen Datenschutzstandards entwickelt und soll künftig auch in weiteren SES-Centern ausgerollt werden.

