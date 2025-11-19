Jubiläum in Villach: Kärnten blickt auf ein Jahrhundert Wasserwirtschaft

Seit 100 Jahren hält die Wasserwirtschaft Kärnten das kostbarste Gut des Landes in Bewegung: unser Wasser. Am Dienstag rundete ein Festakt in Villach das Jubiläumsjahr ab.

Mit einer feierlichen Abschlussveranstaltung im Paracelsussaal des Villacher Rathauses beging das Land Kärnten den Höhepunkt des Jubiläumsjahres „100 Jahre Wasserwirtschaft“. Ein Jahr lang wurde das Bestehen jener Institution gewürdigt, die sich seit 1925 für Sicherheit, Versorgung, Schutz und nachhaltige Nutzung der wertvollen Ressource Wasser verantwortlich zeichnet.

„Ein unermesslicher Schatz“

„Unsere Wasserwirtschaft ist ein unermesslicher Schatz“, begrüßte der Kärntner Wasserwirtschaftsreferent Daniel Fellner anlässlich dieses Jubiläums die Festgesellschaft „Doch erst die Menschen, die täglich dafür arbeiten, machen diesen Schatz nutzbar, sicher und sauber. Unsere Wasserwirtschaft ist seit 100 Jahren ein stiller Garant für Lebensqualität, und darauf können wir alle stolz sein.“ Auch Gesundheitsreferentin Beate Prettner betonte die Bedeutung der Wasserversorgung für die Bevölkerung: „Sauberes Wasser ist Gesundheitsvorsorge in ihrer reinsten Form. Kärnten zählt zu den Regionen mit der höchsten Trinkwasserqualität. Und das vor allem dank jener Menschen, die jeden Tag dafür sorgen, dass aus unseren Leitungen ausschließlich bestes Trinkwasser fließt.“

©Büro LR Fellner Zahlreiche Gäste versammelten sich im Villacher Rathaus.

Die Wasserwirtschaft ist in den Regionen stark verwurzelt

Was vor einem Jahrhundert mit der Abteilung für Wasserbau und hydrographischen Dienst begann, ist heute eine zentrale ökologische und technische Säule des Landes. Die Wasserwirtschaft ist in den Regionen stark verwurzelt, eine Tradition, die bis zu den historischen Flussregulierungen an Gail, Glan und Drau zurückreicht. Zum Jubiläum rückte die Abteilung 12, mit Abteilungsleiter Norbert Sereinig, ihre vielfältigen Aufgaben in den Mittelpunkt: Die Vortragsreihe aqua.carinthia, eine Themenwoche auf Radio Kärnten sowie neue Publikationen zu Trinkwasser, Hochwasserschutz und ökologischen Fragen zeigten, wie umfassend und anspruchsvoll Wasserwirtschaft heute ist.

Anforderungen steigen

Die Anforderungen an die Wasserwirtschaft steigen, nicht zuletzt durch den Klimawandel, so der Tenor. Kärnten setzt daher seit Jahren auf moderne Instrumente wie flächendeckende Gefahrenzonenpläne, digitale Fließwegekarten und verstärkte Vernetzung der Trinkwasserversorgung. Zudem investieren Land und Bund jährlich rund 25 Millionen Euro in den Hochwasserschutz, um die Bevölkerung bestmöglich zu schützen. Mit dem Festakt endete das Jubiläumsjahr, nicht aber der kontinuierliche Einsatz für Kärntens wertvollste Ressource. Die Wasserwirtschaft bleibt auch künftig ein unverzichtbarer Motor für Sicherheit und Lebensqualität, damals wie heute. „Wasser ist das einzige Lebensmittel, das direkt ins Haus geliefert wird und das zu einem nahezu unschlagbaren Preis. Dass dies auch in Zukunft so bleibt, ist unser gemeinsamer Auftrag“, so Fellner abschließend.