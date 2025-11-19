Fashion meets Rock’n’Roll: Mit „Herzschlag“ eröffnet am 27. November 2025 ein neues Modegeschäft im Villacher Einkaufszentrum ATRIO. Geboten werden rockige Outfits für Frauen und Männer.

Nach 18 Jahren hat sich Segreto-Geschäftsführer Bruno Stentardo aus dem ATRIO Villach verabschiedet. An seine Stelle tritt mit Armin Bachmann kein Unbekannter. Immerhin betreibt der Unternehmer bereits mehrere „Herzschlag“-Standorte in Kärnten, der Steiermark und Salzburg. Der Fokus liegt dabei auf Rockwear. „Ob für das nächste Bikertreffen, das Konzert oder die kommende Familienfeier, bei ‚Herzschlag‘ bekommt man coole edle Teile mit dem gewissen Pep“, heißt es auf der Webseite des ATRIO, auf welcher die Eröffnung am 27. November 2025 bereits angekündigt wird.

©Herzschlag Das Rockmode-Geschäft „Herzschlag“ eröffnet im ATRIO Villach.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 13:11 Uhr aktualisiert