/ ©ATRIO Villach
Ein Bild auf 5min.at zeigt Herzschlag-Geschäftsführer Armin Bachmann, ATRIO-Centermanager Richard Oswald und Segreto-Geschäftsführer Bruno Stentardo.
Geschäftsübergabe: Ein neuer Hotspot für Rock-Mode zieht in die ehemalige Segreto-Filiale im ATRIO Villach.
Villach
19/11/2025
Eröffnung
#goodnews

Neuer Modehändler bringt Rock’n’Roll-Feeling ins ATRIO

Fashion meets Rock’n’Roll: Mit „Herzschlag“ eröffnet am 27. November 2025 ein neues Modegeschäft im Villacher Einkaufszentrum ATRIO. Geboten werden rockige Outfits für Frauen und Männer.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)

Nach 18 Jahren hat sich Segreto-Geschäftsführer Bruno Stentardo aus dem ATRIO Villach verabschiedet. An seine Stelle tritt mit Armin Bachmann kein Unbekannter. Immerhin betreibt der Unternehmer bereits mehrere „Herzschlag“-Standorte in Kärnten, der Steiermark und Salzburg. Der Fokus liegt dabei auf Rockwear. „Ob für das nächste Bikertreffen, das Konzert oder die kommende Familienfeier, bei ‚Herzschlag‘ bekommt man coole edle Teile mit dem gewissen Pep“, heißt es auf der Webseite des ATRIO, auf welcher die Eröffnung am 27. November 2025 bereits angekündigt wird.

Bild auf 5min.at zeigt ein Werbefoto von Herzschlag
©Herzschlag
Das Rockmode-Geschäft „Herzschlag“ eröffnet im ATRIO Villach.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 13:11 Uhr aktualisiert
