Wasserschlauch schleudert los – und trifft Mann im Gesicht

Zu einem Rettungseinsatz kam es am Mittwochmorgen bei einem See im Bezirk Villach. Ein 34-jähriger Gemeindemitarbeiter wurde von einem herumschleudernden Schlauch im Gesicht getroffen.

Bei dem Versuch, eine Pumpstation mit Wasser für den Winter zu befüllen, kam es am Mittwochmorgen zu einem Arbeitsunfall im Bezirk Villach. Beim Betanken bemerkten die Männer nämlich, dass kein Wasser aus dem Schlauch kam, obwohl die Elektronik bereits eingeschaltet war. In der Folge wurde diese wieder abgestellt.

Gemeindearbeiter getroffen

Offenbar dürfte in dem Schlauch noch gefrorenes Wasser vom Vortag gewesen sein. Dieses löste sich in dem Moment und durch den Druck wurde der Wasserschlauch in die Luft geschleudert. „Der 34-jährige Gemeindemitarbeiter, der den Schlauch in den Händen hielt, wurde dabei vom am Anfang des Schlauchs befindlichen Eisenteils […] im Bereich des Gesichts getroffen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Paternion. Er wurde von den anderen beiden Männern erstversorgt und in weiterer Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.