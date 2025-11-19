Strafen für Langzeitparker: HOFER-Filiale ergreift harte Maßnahmen

Die Lebensmittelkette HOFER führt Parkstrafen ein - zumindest in der Filiale in der Tiroler Straße 51 in Villach. Als Grund nennen die Betreiber anhaltende Schwierigkeiten mit Dauerparkern.

Wer kürzlich in der HOFER-Filiale in der Tiroler Straße einkaufen war, dem dürfte das Schild am Eingang wohl bereits ins Auge gesprungen sein. Darauf informieren die Betreiber, dass am Parkplatz des Supermarktes vor kurzem eine digitale Überwachung installiert wurde. Konkret heißt es: „Aufgrund zahlreicher Dauerparker sehen wir uns gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Verfügbarkeit unserer Parkplätze sicherzustellen.“ Wer die zulässige Parkdauer von 60 Minuten überschreitet, wird künftig digital erfasst und mit einer Strafe belegt.

Harte Maßnahmen gegen Dauerparker

„Wir bitten um Verständnis, dass wir bei unseren Kundenparkplätzen ein starkes Augenmerk auf Verweildauer legen müssen, da diese leider regelmäßig in erheblichem Ausmaß zweckentfremdet werden“, heißt es auf Nachfrage von 5 Minuten. „Dies hat unter anderem zur Folge, dass unsere Kunden zu bestimmten Zeiten keine Parkplätze mehr finden und die Parkplatzpflege und -säuberung erschwert wird.“ Darum hat sich der Lebensmittelhändler nun dazu entschieden, den Dienstleister Park&Control mit der Parkraumüberwachung zu beauftragen.

Kameras kontrollieren Parkdauer automatisch

Künftig wird also jedes Kennzeichen bei der Ein- und Ausfahrt über am Parkplatz montierte Kameras erfasst. So kann die Parkdauer genau berechnet werden. „Auf die erlaubte Parkzeit von einer Stunde und den Strafbetrag bei Überschreitung wird außerdem mittels Hinweisschildern am gesamten Parkplatz hingewiesen“, heißt es vonseiten des Unternehmens abschließend.