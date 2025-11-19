Handwerker-Betrug in Villach: Männer strichen einfach fremde Fassade

Dubiose Handwerker strichen am Dienstag ohne Zustimmung die Fassade eines 66-jährigen Villachers. Daraufhin forderten sie hohe Geldbeträge von ihm, die sich der Mann nicht leisten konnte.

Skurrile Szenen spielten sich am Dienstag in Villach ab. Stundenlang gaben sich zwei Männer dort als Arbeiter auf und begannen eine Fassade in Villach zu streichen – und zwar ohne Zustimmung des 66-jährigen Bewohners. „Danach forderten sie unterschiedliche Geldbeträge, welche der Mann nicht leisten konnte“, erklären die Beamten der Polizeiinspektion Neufellach.

Villacher beinahe Opfer von Handwerker-Betrug

Letztendlich einigte man sich auf einen Betrag in Höhe von 1.000 Euro. „Um die Materialkosten und getane Arbeit zu decken“, wie sie dem Villacher weis machen wollten. Zunächst überwies dieser das Geld auch auf ein Konto. Kurze Zeit später erhielt er jedoch eine Warnung seiner Bank und der Zahlungsvorgang wurde abgebrochen. Er erstatte letztendlich eine Anzeige bei der Polizei. Diese warnt nun: „Die Männer sind mit einem weißen Lieferwagen unterwegs, der vermutlich ein ungarisches Kennzeichen hat.“