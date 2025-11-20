Winterzauber am Wörthersee: Der Veldener Advent startet

Von 21. November bis 21. Dezember 2025 verwandelt sich Velden erneut in eine zauberhafte “Engelstadt” und lädt Besucher ein, die Adventzeit in einer einzigartigen Atmosphäre zu genießen.

Ein Mix aus weihnachtlichen Schmankerln, liebevollem Kunsthandwerk, wärmenden Feuerschalen, musikalischen Darbietungen und herzlicher Gastfreundlichkeit erwartet die Besucher beim Veldener Advent. Das Motto lautet: „Sich Zeit nehmen, innehalten und die wahre Bedeutung der Weihnachtszeit erleben – darum geht es beim Veldener Advent.“

Besondere Highlights

Der Veldener Advent verwandelt den Kurpark und das Ortszentrum in eine funkelnde Winterwunderwelt. In Fabians Engerlwelt schreiben Kinder im Engerl-Postamt Briefe ans Christkind, verzieren Lebkuchen und begeben sich in der Wolkenstube auf eine magische Spurensuche. Der stimmungsvolle Lichterpark mit dem „Kissing Tree“ lädt zum Innehalten und Fotografieren ein. Kreativ wird es im Malatelier von Puppi & Gucki, wo kleine Künstler auf Leinwänden mit Farben und Glitzer werken. Ein Besuchermagnet ist auch das Ponyreiten am Adventpfad, der mit 24 liebevollen Adventgeschichten verzaubert. Tradition trifft Kunst in der beeindruckenden Barockkrippe mit handgeschnitzten Zirbenholzfiguren.

©Veldener Tourismus Gesellschaft, k.K. | Michael Stabentheiner

Vielfältiges Angebot

Für Wintersport sorgt die Hitschies-Kunsteisbahn am Gemonaplatz, während der Engerl-Bummelzug, das Advent-Riesenrad und das Karussell nostalgische Weihnachtsfreude versprechen. Tierliebhaber kommen beim Fellnasen-Advent beim Schlosshotel auf ihre Kosten, wo alles im Zeichen von Hund, Katze und Pferd steht. Auf dem Wasser wird es romantisch: Die Engerlschifffahrt mit der Santa Lucia bringt Gäste mit Geschichten und Liedern durch die glitzernde Bucht, während die Wörthersee-Adventschifffahrt die Orte rund um den See verbindet. Zusätzliche Highlights wie Rosamundes Wunschbaum & Christmas Gallery, die stimmungsvolle Christbaumausstellung im Casino Velden, der besinnliche Jakobusadvent, der duftende Baumkuchenzug und der mediterrane Wrannissimo Adventgarten runden das vielfältige Angebot ab.

Feierliche Eröffnung am Freitag

Am Freitag beginnt der 22. Veldener Advent – ab 17 Uhr wird der Adventmarkt feierlich eröffnet. Ab 17.30 Uhr beginnt der offizielle Teil mit den Ansprachen von Bürgermeister Ferdinand Vouk, Tourismusverband-Vorsitzender Anton Sergio Wrann und VTG-Geschäftsführer Hannes Markowitz und die Aktivierung des Veldener Lichterglanzes mit feierlicher Adventskranzsegnung. Musikalisch begleitet der Musikverein Velden durch den Abend, welcher im Anschluss am Gemonaplatz das Adventkonzert spielt.