Eishockey-Kracher in Villach: VSV misst sich mit Ljubljana

Der VSV hat sich dank seiner jüngsten Erfolgsläufe in der win2day ICE Hockey League in den Top 6 festgesetzt. Nach 17 Saisonspielen halten die Adler bei neun Siegen, fünf Niederlagen, einem Erfolg nach Verlängerung sowie zwei Overtime-Pleiten und haben damit 31 Punkte auf dem Konto. Mit 58 erzielten Treffern bei 51 Gegentoren weist der VSV zudem ein positives Torverhältnis von +7 auf. Der Blick nach oben zeigt, dass der Rückstand auf den Tabellenzweiten aus Laibach auf nur noch sechs Punkte geschmolzen ist.

Ljubljana dominiert offensiv

Die Slowenen absolvierten bereits 19 Partien, in denen sie neun Siege, vier Niederlagen sowie vier Erfolge und zwei Niederlagen in der Verlängerung verbuchten und sich damit auf 37 Punkte schraubten. Offensiv ist Olimpija das Maß der Dinge: Mit beeindruckenden 89 Toren stellt Ljubljana die mit Abstand treffsicherste Mannschaft der Liga, wenngleich die Defensive mit 59 Gegentreffern die anfälligste unter den aktuellen Top-Teams ist. Dennoch bleibt das Torverhältnis von +30 bemerkenswert. Besonders hervor sticht Laibachs Powerplay.

Statistik spricht knapp für den VSV

Das direkte Duell zwischen dem VSV und Olimpija Ljubljana gestaltet sich in der Rückschau ausgeglichen: Sechsmal gingen die Adler in den vergangenen zehn Begegnungen als Sieger vom Eis, viermal triumphierten die Slowenen. In der laufenden Saison standen sich die beiden Teams erst einmal gegenüber. Dabei setzte sich die Mannschaft von Head-Coach Ben Cooper klar durch. Das Match endete mit einem 7:2-Sieg. Auch das Gastspiel der Slowenen in Villach, am 5. Jänner 2025, endete mit einem knappen Erfolg der Gäste.