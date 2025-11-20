Moderne Galerie entsteht im Herzen der Villacher Innenstadt

Noch macht das ehemalige „Lederfranz“-Geschäftslokal nicht viel her, aber eines sei verraten: Die Umbauarbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Im Sommer 2026 wird die Fläche in neuem Glanz erstrahlen.

Die Schaufenster des 307 Quadratmeter großen Geschäfts in der Moritschstraße 1 in Villach wurden zu plakatiert. Groß werden dort nun umfassende Umbau- bzw. Revitalisierungsmaßnahmen angekündigt. Dahinter steckt die BKS Immobilien-Service GmbH. „Es handelt sich um ein Erdgeschosslokal mit einem Zwischengeschoss, das derzeit zu einer Galerie umgebaut wird“, heißt es auf Nachfrage von 5 Minuten aus dem Vorstandsbüro der BKS Bank AG. „Diese Maßnahme dient dazu, die Fläche optisch und funktional aufzuwerten und gleichzeitig die historische Substanz des Leininger Hofs zu bewahren.“ Die Fertigstellung wird voraussichtlich im Sommer 2026 erfolgen.

©Günter Weratschnig Bis zum kommenden Sommer entsteht eine moderne Galerie in der Moritschstraße 1 in Villach.

Mietersuche läuft

Bis dahin wird fieberhaft nach einem neuen Mieter gesucht, „der dem besonderen Standort gerecht wird und die Qualität des Objekts widerspiegelt„. Ob es bereits etwaige Interessenten gibt, wird nicht verraten. „Für konkrete Anfragen steht unser Maklerpartner ‚Willi Mann Immobilien‘ zur Verfügung“, erklärt ein Sprecher der BKS Immobilien-Service GmbH abschließend.