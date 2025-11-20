Startklar: Straßenmeistereien sorgen für schneefreie Fahrbahn

Mit November hat der Winterdienst auf Kärntens Landesstraßen offiziell begonnen. Allein im Großraum von Villach sorgen mehr als 60 Mitarbeiter für schneefreie Straßen.

In der Stadt Villach und dem Bezirk Villach Land sorgen in den kommenden Monaten über 60 Mitarbeiter dafür, dass rund 1.000 Straßenkilometer des Landesstraßennetzes schnee- und eisfrei bleiben. Dafür stehen den Straßenmeistereien in Villach und Feistritz 18 Räumfahrzeuge sowie Schneefräsen und zusätzliches Sondergerät zur Verfügung. Rund 10 Millionen Euro kostet der Winterdienst kärntenweit jährlich. Über 1,5 Millionen davon werden heuer alleine für die Stadt Villach und den Bezirk Villach Land bereitgestellt.

Straßenmeistereien startklar für den Winter

Im Großraum Villach gewährleisten sieben Salzsilos und sechs Soletanks an verschiedenen Standorten kurze Wege und eine stabile Versorgung. „Mit hervorragend geschultem Personal, modernen Räumfahrzeugen und einem stabilen Versorgungskonzept sind wir für den Winter bestens vorbereitet. Ich bedanke mich bei den Mitarbeitern der Straßenmeistereien Villach und Feistritz, die während der Wintermonate rund um die Uhr im Einsatz stehen“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter und Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP) abschließend.