Villacher Advent-Aktion: „Wollen Wärme und Hoffnung schenken“

Gemeinsam mit den Villacher Sozialvereinen „Westbahnhoffnung“, „Café Glück (Evangelische Kirche)“ und der „Katholischen Kirche“ lädt die ARGE SOZIAL Villach heuer an insgesamt 14 Tagen zu einem Weihnachtsflohmarkt. Dieser findet jeweils von Donnerstag bis Samstag, zwischen 10 und 16 Uhr, in einer leerstehenden Geschäftsfläche am Villacher Rathausplatz statt. Eröffnet wurde er am Donnerstag um 11.55 Uhr statt – ganz nach dem Gedanken: Es ist 5 vor 12. „[…] Gemeinsam können wir jetzt sofort handeln: Durch Austausch und Unterstützung schenken wir in der Adventzeit Wärme und Hoffnung“, betont Obfrau Claudia Boyneburg-Lengsfeld-Spendier.

Soziale Projekte in Villach unterstützen

„In dieser Adventzeit schaffen wir einen Raum des offenen Zuhörens, der Begegnung und des Mitgefühls für alle Menschen in Villach“, so Boyneburg-Lengsfeld-Spendier. Geboten werden handgefertigte Produkte wie Kekse, Teesäckchen, Gewürz- und Lavendelsackerl, welche gegen eine freiwillige Spende erworben werden können. Begleitet wird das Angebot von hausgemachtem Kuchen, Kaffee und Tee. An ausgewählten Tagen treten zudem soziale Einrichtungen der Stadt Villach als Überraschungsgäste vor Ort auf, um ihre Arbeit vorzustellen. Mit der Aktion möchten die teilnehmenden Sozialinstitutionen zeigen: Die Adventzeit ist eine Zeit des Miteinanders, der Wärme und der Hoffnung. Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) ergänzt: „[…] Gemeinsam schaffen wir mit dieser wunderbaren Aktion einen Raum, in dem Menschen sich gesehen und gehört fühlen. Das stärkt die soziale Wärme unserer Stadt.“