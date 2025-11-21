Sparmaßnahmen: Magistrat Villach schließt über die Feiertage

Der Magistrat Villach ändert seine Erreichbarkeit zwischen Weihnachten und „Heilige drei Könige“: Erstmals wird es einen verordneten Betriebsurlaub für die Belegschaft geben. Er wird von 24. Dezember bis 6. Jänner 2026 dauern und in Summe nur vier Arbeitstage betreffen (29./30. Dezember sowie 2./3. Jänner). In dieser Zeit werden alle systemrelevanten Abteilungen und Notdienste erreichbar sein. Dies gilt auch für ausgewählte Leistungen der Abteilung Bürgerservice. Eine Liste aller erreichbaren Abteilungen gibt es online.

Sparmaßnahmen

Der Grund für den Betriebsurlaub sind Sparmaßnahmen. Zum einen werden Urlaubstage abgebaut, zum anderen können große Teile der Verwaltungsgebäude gerade in der kältesten Zeit zwei Wochen lang weniger beheizt werden. „Es ist uns gelungen, die Erreichbarkeit für die Bevölkerung sicherzustellen und gleichzeitig einen Beitrag für die angespannte Budgetlage zu leisten“, sagt Magistratsdirektor Georg Wuzella, der den Betriebsurlaub mit der Personalvertretung im Rathaus abgestimmt hat. Wie hoch der tatsächliche Spareffekt ist, wird eine nachträgliche Evaluierung des Betriebsurlaubes zeigen. Von Ergebnis wird abhängen, ob der Vorstoß in den Folgejahren wiederholt wird.