Skip to content
Region auswählen:
/ ©Adobe Stock
Foto zu einem Beitrag von 5min.at: Villach im Winter von oben fotografiert.
Wie hoch der tatsächliche Spareffekt ist, wird eine nachträgliche Evaluierung des Betriebsurlaubes zeigen.
Villach
21/11/2025
Betriebsurlaub

Sparmaßnahmen: Magistrat Villach schließt über die Feiertage

Erstmals gibt es im Magistrat Villach einen Betriebsurlaub. Er dauert von 24. Dezember bis 6. Jänner. Die Erreichbarkeit systemrelevanter Abteilungen und Notdienste ist sichergestellt. Die Maßnahme erfolgt aus Spargründen.

von Julia Strammer Das Foto auf www.5min.at zeigt die Onlineredakteurin Julia Strammer von 5 Minuten.
1 Minute Lesezeit(186 Wörter)

Der Magistrat Villach ändert seine Erreichbarkeit zwischen Weihnachten und „Heilige drei Könige“: Erstmals wird es einen verordneten Betriebsurlaub für die Belegschaft geben. Er wird von 24. Dezember bis 6. Jänner 2026 dauern und in Summe nur vier Arbeitstage betreffen (29./30. Dezember sowie 2./3. Jänner). In dieser Zeit werden alle systemrelevanten Abteilungen und Notdienste erreichbar sein. Dies gilt auch für ausgewählte Leistungen der Abteilung Bürgerservice. Eine Liste aller erreichbaren Abteilungen gibt es online.

Sparmaßnahmen

Der Grund für den Betriebsurlaub sind Sparmaßnahmen. Zum einen werden Urlaubstage abgebaut, zum anderen können große Teile der Verwaltungsgebäude gerade in der kältesten Zeit zwei Wochen lang weniger beheizt werden. „Es ist uns gelungen, die Erreichbarkeit für die Bevölkerung sicherzustellen und gleichzeitig einen Beitrag für die angespannte Budgetlage zu leisten“, sagt Magistratsdirektor Georg Wuzella, der den Betriebsurlaub mit der Personalvertretung im Rathaus abgestimmt hat. Wie hoch der tatsächliche Spareffekt ist, wird eine nachträgliche Evaluierung des Betriebsurlaubes zeigen. Von Ergebnis wird abhängen, ob der Vorstoß in den Folgejahren wiederholt wird.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: