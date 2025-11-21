Sportmittelschule Lind öffnet Anmeldung für das neue Schuljahr

Die Sportmittelschule Lind öffnet ab sofort die Anmeldung für ihre Sportklassen. Eltern können ihre Kinder schriftlich anmelden und erhalten einen Termin für den sportlichen Eignungstest am 20. Jänner 2026.

Wie die Sportmittelschule Lind informiert, startet die Anmeldung für die Sportklassen ab sofort. Interessierte Eltern melden ihr Kind schriftlich an der Sportmittelschule für die Sportklasse an und erhalten einen Platz für den sportlichen Eignungstest am 20. Jänner 2026. Die positive Absolvierung des sportlichen Eignungstests ist Voraussetzung für die endgültige Aufnahme mit dem Semesterzeugnis. Es werden auch Vormerkungen für die Regelklassen angenommen.

Sportklasse mir CLIL-Schwerpunkt

CLIL bedeutet Content and Language Integrated Learning und meint, dass der Unterricht in ausgewählten Fächern in Deutsch und Englisch gehalten wird. Die Kinder können in Deutsch oder Englisch antworten, Schularbeiten und Tests schreiben. Die Verbesserung der Kommunikation in Deutsch und Englisch steht dabei im Vordergrund. Besonders Kinder, welche bei internationalen Wettkämpfen teilnehmen, profitieren von diesem Modell. Das Angebot richtet sich an alle interessierten und zweisprachigen Kinder.

Abstimmung mit dem Vereinstraining

Die Sportmittelschule Lind bietet ihren Schülern eine fundierte sportliche Ausbildung mit Abstimmung des Sportunterrichts auf das individuelle Vereinstraining. Bei Fragen können sich Erziehungsberechtigte unter office@ms-villach2.ksn.at oder unter 04242-22669 melden.

