Villacher Bauernadvent: 12-Jährige übernimmt Christkind-Rolle

Am Donnerstag, dem 20. November 2025, suchte die Bauermgan Villach wieder das Christkind, die Hauptengel sowie die Engel für den Villacher Bauernadvent 2025 im Parkcafè Villach.

Aus zahlreichen Bewerberinnen wurde die 12-jährige Victoria Kuehs aus Villach ausgewählt. Sie ist das heurige Christkind zum Villacher Bauernadvent 2025 und wird von den beiden Hauptengeln Ella Horner und Hanna Michitsch sowie den Engeln Hannah Winkler, Marion Obermann, Melissa Landmann, Magdalena Ebner, Stella Löscher, Zoe Olivotto, Julia Jambor, Raphalea Hirzberger und Isabella Erian begleitet. Insgesamt haben sich 21 Kinder für die „Suche nach dem Christkind“ beworben – und alle waren mit vollem Engagement und großer Begeisterung dabei.

©Villacher Bauernadvent, Oskar Höher Christkind Victoria Kuehs (Mitte) und die Hauptengel Ella Horner (rechts) und Hanna Michitsch (links) ©Villacher Bauernadvent, Oskar Höher Organisator Gerhard Brüggler mit Adventbauer Michael Großegger und Christkind Victoria Kuehs (Mitte) und den beiden Hauptengeln Ella Horner (rechts) und Hanna Michitsch (links)

Keine leichte Aufgabe für die Jury

Michael Großegger (Adventbauer der Bauerngman Villach) und Gerhard Brüggler (Organisator Bauernadvent) unterstützten die Kinder und halfen tatkräftig dabei, aufkommende Nervosität schon im Keim zu ersticken. Die Professionalität der Kinder war äußerst beeindruckend. Für die Jury war es keine einfache Aufgabe, unter all den strahlenden Gesichtern eine Auswahl zu treffen. Am Ende konnte Victoria, die bereits im Vorjahr als Hauptengel Erfahrung sammeln konnte, den Sieg für sich entscheiden.

In der Jury saßen: Vize-Bürgermeisterin Sarah Katholnig

Chiara Kresse (Regionalmedien Kärnten)

Verena Kapeller (Volksbank Kärnten)

Katja Lesjak (Tourismusverband Villach)

Stephanie Großegger (Adventbäurin, Bauerngman Villach)

Martin Mayerhofer (Kindlvater, Bauerngman Villach)

Programm Villacher Bauernadvent

Das Christkind Victoria wird gemeinsam mit der Engelsschar am Sonntag, 21. Dezember 2025, mit den Schiffen der Wasserrettung und der Feuerwehr Villach bei den Drau-Terrassen vor dem voco Hotel/CCV ankommen und das Friedenslicht überbringen. Das Friedenslicht wird in Feuerschalen entzündet und kann von allen Besuchern mit nach Hause genommen werden.

Vielfältiges Programm

Im Zuge des Bauernadvents schwimmen auch rund 30 Taucher – in Partnerschaft mit der ÖWR-Sektion Villach, der Feuerwehr Villach und dem ÖBH-Bataillon der Villacher Pioniere – in Formation des „Sterns von Bethlehem“ ein. Ein strahlender Engel schwebt über der Drau und wird das Geschehen aufmerksam verfolgen. Auf der Fußgängerbrücke erstrahlt eine Sternen-Lichterkette. Nach der Ankunft des Christkinds auf den Drau-Terrassen folgt ein festlicher Umzug über den Hauptplatz bis zum Rathausplatz. Dort werden die Friedensbotschaft des Christkinds sowie die Ansprachen des Nachtwächters und des Kindlvaters vorgetragen.

Beginn ist um 17 Uhr

Mit dabei sind auch die Christkindl-Kutsche mit Christkind sowie Maria und Josef, die Engelsschar, die Heiligen 3 Königen auf Pferden, die Bauern der Bauerngman, Lamas und rund 400 als Hirten verkleidete Volksschüler und Pfadfinder.Musikalisch wird der Bauernadvent vom Finanzchor Villach, der Jagdmusik Villach und der Sängerin Saphira Essmann umrahmt. Der Bauernadvent beginnt um 17 Uhr.