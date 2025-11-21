„16 Tage gegen Gewalt“: Villach startet mit vielfältigem Programm

Der Zeitraum vom 25. November bis 10. Dezember ist den „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ gewidmet. Villach setzt mit dem Frauenbüro und vielen Kooperationspartnern auch heuer wieder jede Menge Zeichen.

Weltweit werden die „16 Tage gegen Gewalt" genutzt, um das Ausmaß und die verschiedenen Ausprägungen von Gewalt gegen Frauen verursacht durch Männer zu thematisieren.

verschiedenen Ausprägungen von Gewalt gegen Frauen verursacht durch Männer zu thematisieren. Das Frauenbüro der Stadt Villach unterstützt zwar das ganze Jahr über

Aktivitäten sollen Bewusstsein schaffen

„Die unterschiedlichen Aktivitäten in unserer Stadt sollen weiterhin Bewusstsein dafür schaffen, dass es Gewalt gegen Frauen und Mädchen gibt und dies ein strukturelles gesellschaftliches Problem darstellt“, sagt Frauenreferentin Gerda Sandriesser. Und Frauenbeauftragte Alisa Herzog betont: „Patriarchale Strukturen schaffen einen Nährboden für Männergewalt an Frauen. Ohne Gleichstellung in allen Bereichen wird man das Problem nicht lösen. Es ist wichtig, dass man öffentliche Aktionen setzt, um auf diese Schieflage aufmerksam zu machen!“ Etliche Institutionen organisieren und unterstützen diese, wie etwa der Soroptimist Club Villach, das Frauenhaus Villach, Equaliz, die Evangelische Kirche im Stadtpark und die Katholische Frauenbewegung.

Vielfältiges Programm

Gestartet wird am Dienstag, den 25. November, mit dem Lichtermarsch. Ebenfalls ab da ist die Wanderausstellung „Zuckerbrot und Peitsche“ im Rathaus zu sehen und am 28. und 29. November gibt es kostenlose Selbstverteidigungskurse mit der Schools of Kung Fu. Den Abschluss bildet der Kinoabend am 10. Dezember im Stadtkino, wo der Streifen „Brainwashed: Sex-Camera-Power“ gezeigt wird – bei freiem Eintritt.