Waldkindergarten muss schließen: „Trotz randvoller Wartelisten“

Trotz randvoller Wartelisten muss der Waldkindergarten Baumfüchse in Finkenstein am Faaker See seinen Betrieb mit Juli 2026 einstellen. Als Grund nennt der Trägerverein das Kärntner Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (K-KBBG).

Am 24. Juli 2026 findet das besondere Konzept des Waldkindergartens „Baumfüchse“ in der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See ein Ende. Der Trägerverein „Wald.Kinder.Zukunft (kz. WaKiZu)“ sieht sich dazu gezwungen, den Betrieb einzustellen. „Und das trotz randvoller Wartelisten bis 2028…“, wie es in einem Social Media Posting heißt. Als Grund nennt Obmann Michael Rauch das Kärntner Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (K-KBBG).

Gesetzesänderung trifft Waldkindergarten hart

„Das neue K-KBBG schreibt vor, dass Kindergärten von den Familien keine Elternbeiträge für die Betreuung und Bildung der Kinder einfordern dürfen“, erläutert Rauch auf Nachfrage von 5 Minuten. Dem Waldkindergarten entsteht dadurch ein hoher finanzieller Abgang. „Trotz Einsparungen würde ab dem Kindergartenjahr 2026/2027 jährlich mindestens eine Summe von 37.000 Euro fehlen“, konkretisiert der Obmann und erklärt: „Zwar wird die Förderung vom Land Kärnten erhöht, aber leider nicht ausreichend.“

Wer so ein Gesetz in die Wege leitet, sollte die Kosten dafür tragen. Obmann Michael Rauch

Eltern wären bereit zu zahlen

Seit Bekanntwerden der Gesetzesänderung im Hersbt 2022 habe der Verein unzählige Male auf die Situation aufmerksam gemacht. „Wir haben Kostenaufstellungen geschickt und Gespräche geführt“, so Rauch. Jedoch ohne Erfolg. Er würde sich wünschen, dass wieder Elternbeiträge geleistet werden dürfen. „Das wäre das einfachste: Die Familien sind gerne bereit für reformpädagogische Kindergärten, wie eben einen Waldkindergarten, monatliche Beträge zu leisten.“

Land: „Zahlen sprechen für das neue Fördermodell“

Im Büro des dafür zuständigen Landesrates Peter Reichmann (SPÖ) ist die Situation der Betreuungseinrichtung durchaus bekannt. Gegenüber 5 Minuten wird aber betont: „Der Entfall der Elternbeiträge garantiert, dass alle Kinder – unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Eltern – denselben Zugang zu Elementarbildung haben. Damit sichern wir das chancengleiche Aufwachsen aller Kinder in Kärnten.“ Von 470 Einrichtungen seien bereits 464 in das neue Fördersystem umgestiegen – „davon alle Gemeinden und der überwiegende Teil der privaten Träger.“ Lediglich drei private Kindergärten sowie drei private Kindertagesstätten würden im alten System verbleiben. „Die Zahl der bereits erfolgten Umstiege spricht eindeutig für das neue Fördermodell.“

Kindergartenplätze reichlich vorhanden

Sorgen, um einen Kindergartenplatz, müssen sich Eltern nicht machen. „Insgesamt stehen kärntenweit 23.479 genehmigte Plätze zur Verfügung – das heißt: Es gibt noch freie Kapazitäten.“ Auch in der Marktgemeinde Finkenstein. Dort gibt es neben einem weiteren Waldkindergarten auch vier Gemeindekindergärten und eine zweisprachige Bildungseinrichtung sowie Tagesmütter. „Es kann also von einem vielfältigen Angebot gesprochen werden“, heißt es vonseiten des Landes. Zudem werden in der Gemeinde im kommenden Bildungsjahr eine weitere Kindergartengruppe für 24 Kinder im Gemeindekindergarten Latschach eröffnen.