Wirbel um Anpassung der Busfahrpläne in Villach

Für Wirbel sorgen derzeit die Busverbindungen in Villach – insbesondere die noch fehlende Abstimmung auf die neuen Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Koralmbahn sowie der restlichen Lokalbahnen. „Bisher wurde die notwendigen Anpassungen der Buslinien verschlafen. Daher ist die Sicherstellung eines reibungslosen Schulwegs für viele Schülerinnen und Schüler nicht mehr gegeben“, übt Stadtrat Christian Pober (ÖVP) Kritik. Gemeinsam mit ÖVP-Klubobmann Christian Struger fordert er deshalb den zuständigen Stadtrat Sascha Jabali Adeh (ERDE) auf „umgehend erforderliche Maßnahmen zu ergreifen, um das Problem schnellstmöglich zu beheben“ und „gemeinsam an einer umgehenden Lösung zu arbeiten, um die Auswirkungen auf Schüler und Pendler zu minimieren“.

©ÖVP Villach Am Foto: Stadtrat Christian Pober (ÖVP)

ERDE reagiert irritiert

Bei der ERDE zeigt man sich darüber verwirrt, „vor allem, da erst am 10. November 2025 im Ausschuss für Stadt- und Verkehrsplanung einstimmig – also mit Zustimmung der ÖVP – die Neuerungen für den Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 beschlossen wurden“, so Jabali Adeh in einer ersten Reaktion. Seit Monaten werde intensiv an einer Anpassung des Villacher Stadtverkehrs an die sich durch die Eröffnung der Koralmbahn verändernden Zugzeiten gearbeitet. „Das weiß auch die ÖVP […]“.

Mehr Budget gefordert

Den Start der Koralmbahn bezeichnet Jabali als „eine, in dieser Form wohl noch nie dagewesene Herausforderung.“ Die geänderten Zug-Intervalle führen dazu – so der ERDE Stadtrat – „dass es ohne zusätzliche Busse und somit ohne den Einsatz von zusätzlichem Budget nicht möglich ist, die Umstiege vom Zug auf den Bus und vom Bus auf den Zug in alle Richtungen auf dem derzeitigen Niveau zu halten.“ Erhalten bleibt die Umstiegsmöglichkeit von und nach Klagenfurt. Die Umstiege von und nach Feldkirchen und Hermagor verschlechtern sich allerdings.

©Verantwortung Erde Am Foto: Stadtrat Sascha Jabali Adeh (ERDE)

Bemüht um „reibungslosen Schulweg“

Die Abfahrtszeiten der Schüler-Verstärker-Busse bleiben unverändert und sind von den neuen Zugfahrzeiten nicht betroffen. „Auch die übrigen Fahrzeiten wurden bestmöglich an die Schulzeiten angepasst.“, wie Jabali betont. „Wie jedes Jahr, wird sich trotz sorgfältiger Planungen wohl auch nach diesem Fahrplanwechsel im Betrieb und in der Praxis zeigen, wo es im Schülerverkehr mit dem neuen Fahrplan Probleme und dementsprechend Änderungsbedarf gibt. Bei Härtefallen wird – wenn es die Umläufe erlauben – ehest möglich, reagiert“, versichert der Stadtrat abschließend. Die neuen Fahrpläne sind übrigens bereits auf der Homepage von Dr. Richard abrufbar und werden spätestens nächste Woche auch auf der Homepage der Stadt Villach zu finden sein.