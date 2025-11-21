Weihnachtsfreude teilen: Wünschebaum steht wieder im Villacher Rathaus

Gerade in schwierigen Lebenssituationen bleiben oft die kleinen Wünsche unerfüllt. Deshalb wird auch heuer der Weihnachts-Wünschebaum im Foyer des Villacher Rathauses aufgestellt.

Auf Strohsternen steht ein anonymisierter Wunsch. Meist einfache Dinge, wie gestrickte Socken, Kerzen oder eine fein duftende Körpercreme. Die Villacher sind ab sofort herzlich eingeladen, einen davon vom Wünschebaum zu pflücken und Christkind zu spielen. „Es geht bei dieser Aktion nicht nur um Geschenke, sondern darum, dass man gerade zu Weihnachten nicht alleine ist. Wir spüren das bei allen unseren Klienten, wenn wir die Packerln verteilen“, erklärt ARGE-Geschäftsleiterin Vanessa Schurian.

Kindergarten schmückte Wünschebaum

Heuer wurde der Wünschebaum von Kindern des Kindergartens St. Magdalen hübsch geschmückt. Bei der Übergabe waren nebst Schurian auch deren Obfrau Claudia Boyneburg-Längsfeld-Spendier und Nina Winkler mit dabei. „Oft kann man mit nur wenig Aufwand große Freude bereiten. Die Villacher zeigen wirklich jedes Jahr, wie viel Herz in unserer Stadt steckt, wenn sie die liebevoll hergerichteten Packerln zur ARGE bringen“, sind Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) und Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) überzeugt.

Weitere Abgabestelle für Packerln

Dem Geschenk bitte unbedingt den Strohstern (und Nummer) zur Identifikation beilegen und liebevoll verpackt bis spätestens 12. Dezember entweder bei der ARGE-Sozial in der Klagenfurter Straße oder von Donnerstag bis Samstag im neuen Weihnachts-Flohmarkt im ehemaligen „Liebert’s“ abgeben. „Wir bedanken uns schon jetzt bei allen engagierten Bürgern und auch bei den Mitarbeitern des Magistrats, die jedes Jahr mit Begeisterung mithelfen“, sagen Albel und Katholnig. Die Strohsterne des Wünschebaums können ab sofort täglich zu den Öffnungszeiten des Rathauses gepflückt werden.