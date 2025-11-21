Neuer Discounter eröffnet nächste Woche in Villach

Thomas Philipps zählt in Deutschland zu den führenden Discountern im Heim- und Gartenbereich. In Summe gibt es dort rund 260 Märkte. Hinzu kommen sieben in Litauen sowie zwölf in Österreich. Nun wird eine weitere Filiale in Villach eröffnen. Die knapp 3.000 Quadratmeter große Geschäftsfläche findet sich in der Industriestraße 3. Geboten werden über 18.000 verschiedene Artikel, darunter Produkte des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel oder Tiernahrung, aber auch eine Auswahl aus den Bereichen Haushalt, Garten und Dekoration. Eröffnet wird bereits am kommenden Donnerstag, dem 27. November 2025, um 11 Uhr. Als Marktleitung fungiert die 26-jährige Julia Rinner.