500 Touristiker kamen für Branchentreff nach Velden

Am Dienstag fand der diesjährige Kärntner Tourismustag im Casineum in Velden am Wörthersee statt. Rund 500 Teilnehmende aus der Kärntner Tourismuswirtschaft folgten der Einladung zum Branchentreff.

Die Veranstaltung wurde in gemeinsamer Initiative des Landes Kärnten, der Wirtschaftskammer Kärnten und der Kärnten Werbung organisiert. In seinem Impulsvortrag ging Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) auf die neue Tourismusreform ein: „Wir schaffen eine schlankere Struktur und sorgen für Rahmenbedingungen, die mutigen Unternehmern Investitionen in moderne Infrastruktur ermöglichen.“ Josef Petritsch, Obmann Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Kärnten, ergänzte: „Der Kärntner Tourismus hat jetzt die große Chance, durch die Reform wieder auf die Überholspur zu kommen. Voraussetzung ist, dass alle auch daran glauben bzw. dahinterstehen.“

Schwerpunkte der Kärnten Werbung für 2026

„Kärnten Werbung“-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner gab wiederum einen Ausblick auf die Schwerpunkte des kommenden Jahres: „Angebotseitig steht 2026 vor allem die Koralmbahn und ihr touristisches Potenzial im Fokus. Wir wollen die neue Erreichbarkeit nutzen, zusätzliche Gästepotenziale erschließen und innovative Angebote entwickeln.“ Zudem hob Ehrenbrandtner den Bereich Digitalisierung hervor: „Bis Anfang 2027 soll eine zentrale, landesweite touristische Website umgesetzt werden.“

Fokus auf Innovation

Bei der „Let’s Talk“-Runde zeigten ausgewählte Gastgeber, wie viel Innovationskraft in Kärntens Tourismusbetrieben steckt. Des Weiteren erläuterte Innovations- und Strategieexperte Patrick Rammerstorfer die Chancen des Tourismus von morgen, bevor Daniel Frick, CEO von Urlaubsguru Touristik, die Dynamik moderner Vertriebskanäle beleuchtete. Die Keynote „Mut zu neuen Wegen – Erfolg durch Reduktion und Entscheidungsfreude“ von Benedikt Böhm, Ex-CEO von Dynafit und Extremskibergsteiger, zeigte außerdem, wie gezielter Fokus, Entscheidungsfreude und der Umgang mit Ungewissheit sowohl im Geschäftsleben als auch in Extremsituationen am Berg zum Erfolg führen.

Marktplatz und kulinarische Vielfalt

Am „Marktplatz Tourismus“ präsentierten Marktmanager und Experten ihre Angebote. Feines zum Kosten gab es am Stand der Kärntner Tourismusschule (KTS). Musikalisch umrahmt wurde der Tourismustag von Kärntner Sänger Mathias Ortner.