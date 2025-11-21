Recycling statt Rabatte: ERDE veranstaltet eigenen Aktionstag
Schluss mit Konsumdruck: Zum "Black Friday"-Aktionstag am 28. November 2025 lädt die Bewegung "Verantwortung ERDE" zu einem Recycling Day in den Freiraum MYZEL in der Lederergasse.
„Während der ‚Black Friday‘ Menschen dazu anregen soll, immer mehr zu kaufen, zeigen wir, wie viel Freude im Teilen, Tauschen und Reparieren steckt“, heißt es vonseiten der Bewegung „Verantwortung ERDE“ am Donnerstag. Zwischen 15 und 19 Uhr werden im Freiraum MYZEL in der Lederergasse aus „alten“ Lieblingsstücken neue Schätze.
Vintage-Mode tauschen
Wer mag, kann gut erhaltene Kleidungsstücke oder Accessoires mitbringen. Aus dem vorhandenen Angebot kann man sich dann aussuchen, was einem gefällt und passt. „Wer möchte, kann vor Ort auch ein Kleidungsstück verändern oder reparieren“, so Sprecher Lennart Schaffert. „So wird aus Konsumdruck Kreativität, aus Wegwerfmentalität Achtsamkeit – und aus anonymem Online-Shopping ein lebendiges Miteinander.“