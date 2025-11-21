Villacher Cellist überzeugt bei europäischem Wettbewerb

Seit seinem fünften Lebensjahr spielt der Villacher Maximilian Kolloros Cello und ist damit äußerst erfolgreich. Für ihn steht fest: Er will Berufsmusiker werden.

Der Villacher Cellist Maximilian Kolloros brilliert bei einem Musikwettbewerb an der Royal Irish Academy of Music in Dublin.

Der Villacher Cellist Maximilian Kolloros brilliert bei einem Musikwettbewerb an der Royal Irish Academy of Music in Dublin.

Der Weg dorthin ist Maximilian Kolloros nach den vielen Erfolgen und Preisen, die er trotz seiner Jugend schon einheimsen konnte, bereits vorgezeichnet. Jetzt hatte die Klagenfurter Gustav Mahler Universität (GMPU) Grund zum Feiern: Ihr Schützling erreichte beim europäischen Lions Musikwettbewerb Thomas Kuti den ausgezeichneten 4. Platz und wurde zusätzlich mit dem Sonderpreis (1.500 Euro) geehrt. Dieser beinhaltet einen Auftritt im Rahmen der Klassikreihe „Konzerte im Fronhof“ 2026 im Rokokosaal in Augsburg.

©zVg. / privat Maximilian Kolloros holte sich in Dublin den vierten Platz.

Villacher Cellist brilliert bei Wettbewerb in Dublin

Maximillian Kolloros studiert seit 2020 bei Prof. Igor Mitrović im Exzellenzcluster Musik (ECM) der GMPU. Der Musikwettbewerb fand vom 5. bis 7. November 2025 an der Royal Irish Academy of Music in Dublin statt. In der ersten Runde präsentierten die 16 Cellisten ein Pflichtstück und ein Wahlstück. Der 17-jährige Villacher Maximilian Kolloros überzeugte dabei mit zwei Sätzen aus Bachs Suite Nr. 4 in Es-Dur für Violoncello solo sowie dem Pezzo Capriccioso op. 62 von Tschaikowsky und zeigte eindrucksvoll sein musikalisches Feingefühl und seine technische Brillanz.

©zVg. / privat Der Musikwettbewerb fand vom 5. bis 7. November 2025 an der Royal Irish Academy of Music in Dublin statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2025 um 21:36 Uhr aktualisiert