VSV unterliegt in Ljubljana mit 2:3
Der EC iDM Wärmepumpen VSV muss sich in Ljubljana knapp 2:3 geschlagen geben. Nach einem torlosen Startdrittel kippte die Partie im Mittelabschnitt – und der Rückstand war am Ende nicht mehr aufzuholen.
„Unsere Adler müssen im Heimspiel gegen HK Olimpija Ljubljana eine Niederlage hinnehmen. Mit 2:3 bleibt das Team ohne Punkte. Bereits am Sonntag wartet das nächste Duell – auswärts in Fehérvár“, so der VSV auf Facebook.
Das Spiel
Im zweiten Drittel brachte Kevin Hancock Olimpija in Minute 25.12 mit 1:0 in Führung. Der VSV schlug zurück: Nicolai Meyer stellte bei Minute 30.39 auf 1:1. Doch Ljubljana schlug doppelt zurück – Ziga Mehle (35.50 Minute) und Ziga Pance (38.44 Minute) erhöhten auf 3:1. Im Schlussdrittel: Hancock traf erneut (49:38). Am Ende hieß es 2:3 für Ljubljana. Der VSV geht damit als 2:3-Verlierer vom Eis.