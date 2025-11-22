100 km/h im Ortsgebiet: Polizei stoppt Raser in Villach

Die Polizei zog am Freitagabend einen 22-jährigen Raser in Villach aus dem Verkehr. Der junge Mann war im Ortsgebiet mit rund 100 km/h unterwegs. Die Beamten hielten ihn an, der Führerschein wurde ihm sofort abgenommen.

Ein junger Temposünder ging der Polizei am Freitagabend in Villach ins Netz. Er fiel den Beamten ins Auge, weil er in einer 70er-Zone mit 129 km/h unterwegs war. „Dabei überfuhr er eine Sperrlinie und bog ohne zu blinken bei einer Kreuzung ab“, heißt es vonseiten der Exekutive.

Polizei zieht Führerschein ein

Im Ortsgebiet setzte er seine Fahrt mit 100 km/h fort. Daraufhin wurde der Lenker aus Syrien angehalten. „Der Führerschein wurde ihm abgenommen und die Weiterfahrt wurde, aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung, untersagt“, erklären die Polizisten abschließend.