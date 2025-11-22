Verletzter Uhu nach zwei Monaten Pflege wieder auf den Beinen

Knapp zwei Monate lang wurde ein verletzter Uhu in der Adlerarena Burg Landskron bei Villach aufgepäppelt, bis er wieder stark genug war, um zurück in die Freiheit zu kehren. Auf Facebook schrieb die Adlerarena: „Fast zwei Monate hat es gedauert, bis der verletzte Uhu wieder stark genug war, um seine Freiheit zurückzubekommen. Heute durfte er endlich nahe seines Fundortes in Unterkärnten ausgewildert werden“, berichtete die Adlerarena via Facebook.

Tier war bereits am Limit

Wie der Gründer, Franz Schüttelkopf, gegenüber 5 Minuten erzählte, wurde der Vogel zunächst von einem Passanten entdeckt und zwei Tage lang beobachtet. „Dann wurde Alarm geschlagen. Der Finder gab ihn in eine sichere Box und brachte ihn zu uns. Er hatte ein Anflugtrauma, war stark abgemagert – am Limit, einen Tag später hätte er vermutlich nicht mehr gelebt.“ Zu Beginn bekam der Uhu Infusionen, um seinen Stoffwechsel anzuregen. „Ich hatte eigentlich keine Hoffnung mehr“, schilderte Schüttelkopf. Doch der Vogel gewann langsam an Flugkraft und konnte sich im Fluggehege sammeln. Dort übte er das Starten vom Boden und baute nach und nach seine Fitness wieder auf. „Nur mit voller Fitness hat ein Uhu eine Chance zu überleben“, ergänzte Schüttelkopf.

Das gibt es bei der Auswilderung zu beachten

Ebenso erwähnenswert: Heuer verzeichnet die Adlerarena besonders viele Fundvögel. Ziel sei es stets, die Tiere so schnell wie möglich, aber nicht zu früh wieder in die Natur zu entlassen „Wenn er seine volle Fitness zurückerlangt hat, ist er bereit. Das merkt man vor allem an seiner Reaktionsgeschwindigkeit“, erklärte Schüttelkopf in Bezug auf die Auswilderung. Ob das Klima dabei eine Rolle spielt? „Wir berücksichtigen das Wetter, aber grundsätzlich gilt: Der Vogel soll so bald wie möglich zurück in die Natur. Bei Zugvögeln ist die Jahreszeit entscheidend, bei heimischen Arten wie dem Uhu hingegen nicht“, so Schüttelkopf abschließend.